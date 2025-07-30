Заменят ли дроны-перехватчики «Шахедов» мобильные огневые группы — «Ахиллес»📹

Случаев уничтожения «Шахедов» украинскими БпЛА становится все больше, поделился Юрий Федоренко — командир полка «Ахиллес», защищающего Харьковщину.

При этом Федоренко не считает, что повышение эффективности дронов сделает ненужными мобильные огневые группы.

«Противник действует, изменяя тактику применения своих беспилотников. Соответственно, чтобы мы сбивали большинство летящего по территории Украины, мы должны иметь эшелонированную противовоздушную оборону. Что имеется в виду? Маневренные огневые группы должны закрывать определенное пространство. И они эффективно работают на высоту до 400 метров. Может быть больше в зависимости от обстоятельств. Если мы говорим о горизонте высот 2 километра и выше, то совершенно очевидно, что пулеметы не достреливают на такую высоту прицельно. Так что мы должны иметь дроны-перехватчики, которые выйдут на этот горизонт высот и собьют «Шахеды». Далее. Можем ли мы сбивать их за счет портативных средств противовоздушной обороны? Да. А за счет стационарных? Это очень дорого, но тоже можем сбивать. Можем ли мы сбивать их за счет боевой авиации? Тоже. То есть, когда мы имеем маневренные огневые группы, в количестве дроны-перехватчики, стационарные средства противовоздушной обороны, портативные, боевую авиацию – это все дает эшелон, который своевременно обнаруживает, а также уничтожает воздушные цели противника – как дроны, так и ракеты в своем большинстве. Поэтому, отвечая на вопрос: дронами все небо не перекроешь. Но дроны могут взять на себя большУю часть, как относительно дешевое средство охраны и обороны нашего неба», — пояснил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес».

Видео: 429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес»/YouTube

Федоренко отметил, что в полку для сбития «Шахедов» переквалифицировали опытных пилотов, которые ранее работали по вражеским разведывательным и ударным фронтовым «крыльям» — Supercam, Zala, «Орланам», «Ланцетам» и так далее.

«Хотя это должно быть по-другому. Мы должны привлечь дополнительный капитал, то есть гражданских людей или военнообязанных в свое подразделение, научить их пилотировать эти средства и поставить, соответственно, во второй эшелон. И так оно и произойдет. Но сейчас мы пошли таким путем решения кризисных вопросов. Что подразумевается? Тех, кто опытный, взяли, без значительной утраты возможности на передней линии боевого столкновения, переквалифицировали на дроны-перехватчики. В этот момент бьем во все колокола: мобилизуйтесь в подразделения, которые пилотируют дроны-перехватчики», — пояснил командир «Ахиллеса».

Статистику и подробности о сбитиях полком «Шахедов» пока приводить не будет, чтобы не дать противнику информацию для размышлений.

«Итоги будем подводить в конце месяца, но публично будем отчитываться чуть позже. Объясняю, почему чуть позже. Выполнение задач, в частности, в тех районах, где мы работаем, оно достаточно специфично. Не хотелось бы, чтобы противник просчитал, что мы делаем, где и как. Но обязательно отчитаемся за каждый сбитый «Шахед», — заверил Юрий Федоренко.