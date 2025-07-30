Чи замінять дрони-перехоплювачі “шахедів” мобільні вогневі групи – “Ахіллес”📹

Випадків знищення “шахедів” українськими БпЛА стає дедалі більше, поділився Юрій Федоренко – командир полку “Ахіллес”, який захищає Харківщину.

При цьому Федоренко не вважає, що підвищення ефективності дронів зробить непотрібними мобільні вогневі групи.

“Противник діє, змінюючи тактику застосування своїх безпілотників. Відповідно, для того, щоб ми збивали більшість того, що летить по території України, ми маємо мати ешелоновану протиповітряну оборону. Що мається на увазі? Маневрені вогневі групи мають закривати собою певний простір. І вони ефективно працюють на висоту до 400 метрів. Може бути більше, залежно від обставин. Якщо ми кажемо про горизонт висот 2 кілометри та вище, то тут абсолютно очевидно, що кулемети не дострілюють на таку висоту прицільно. Відповідно, ми маємо мати дрони-перехоплювачі, які вийдуть на цей горизонт висот і зіб’ють “шахеди”. Далі. Чи можемо ми їх збивати за рахунок портативних засобів протиповітряної оборони? Так. А за рахунок стаціонарних? Це дуже дорого, але також можемо збивати. Чи можемо ми збивати їх за рахунок бойової авіації? Також. Тобто, коли ми маємо маневрені вогневі групи, в кількості дрони-перехоплювачі, стаціонарні засоби протиповітряної оборони, портативні, бойову авіацію – це все дає ешелон, який своєчасно виявляє, а також знищує повітряні цілі противника – як дрони, так і ракети у своїй більшій кількості. Тому, відповідаючи на запитання, дронами все небо не перекриєш. Але дрони можуть на себе взяти велику частину, як відносно дешевий засіб охорони й оборони нашого неба”, – пояснив командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес”.

Відео: 429-й окремий полк безпілотних систем “Ахіллес”/ютуб

Федоренко зазначив, що в полку для збиття “шахедів” перекваліфікували досвідчених пілотів, які раніше працювали по ворожих розвідувальних та ударних фронтових “крилах” – Supercam, Zala, “орланам”, “ланцетам” тощо.

“Хоча це має бути по-іншому. Ми маємо залучити додатковий капітал, тобто цивільних людей або тих, які є військово зобов’язаними, до свого підрозділу, навчити їх пілотувати ці засоби та поставити, відповідно, в другий ешелон. І так воно і відбудеться. Але зараз ми пішли такими шляхами розв’язання кризових питань. Що мається на увазі? Тих, хто досвідчений взяли, без значної втрати спроможності на передній лінії бойового зіткнення, перекваліфікували на дрони-перехоплювачі. У цей момент зараз дзвонимо в усі дзвони: мобілізуйтеся до підрозділів, які пілотують дрони-перехоплювачі”, – пояснив командир “Ахіллеса”.

Статистику та подробиці про збиття полком “шахедів” поки що наводити не будуть, аби не дати противнику інформацію для роздумів.

“Підсумки будемо підводити в кінці місяця, але публічно будемо звітувати трохи пізніше. Пояснюю, чому трохи пізніше. Виконання завдань, зокрема, в тих районах, де ми працюємо, воно є достатньо специфічним. Не хотілося б, щоб противник прорахував, що ми робимо, де і як. Але обов’язково прозвітуємо за кожен збитий “шахед”, – запевнив Федоренко.