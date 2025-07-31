Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 1 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 1 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. 🌤

Ветер прогнозируют западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 °, днем прогреется до 25 — 30 °.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.

Ветер будет западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем столбик термометра поднимется до 26-28°.