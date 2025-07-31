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Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 1 августа в Харькове и области

Погода 20:31   31.07.2025
Оксана Якушко
Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 1 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 1 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. 🌤
Ветер прогнозируют западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 °, днем прогреется до 25 — 30 °.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.
Ветер будет западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем столбик термометра поднимется до 26-28°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 1 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".