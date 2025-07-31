Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 1 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 1 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. 🌤

Вітер прогнозують західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 15 до 20°, вдень прогріється до 25 – 30°.

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.🌤

Вітер буде західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 16 – 18°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.