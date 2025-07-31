Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 1 серпня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 1 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів. 🌤
Вітер прогнозують західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 15 до 20°, вдень прогріється до 25 – 30°.
У Харкові день прогнозують без істотних опадів.🌤
Вітер буде західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 16 – 18°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 20:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 1 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".