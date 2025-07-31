Live
  • Чт 31.07.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.15

Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 1 серпня у Харкові та області

Погода 20:31   31.07.2025
Оксана Якушко
Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 1 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 1 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. 🌤

Вітер прогнозують західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 15 до 20°, вдень прогріється до 25 – 30°.

 

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.🌤

Вітер буде західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 16 – 18°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.

Читайте також: «Шахеди» з реактивним двигуном. Чи загрожують вони Харкову?

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 1 серпня у Харкові та області
Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 1 серпня у Харкові та області
31.07.2025, 20:31
«Шахеди» з реактивним двигуном. Чи загрожують вони Харкову?
«Шахеди» з реактивним двигуном. Чи загрожують вони Харкову?
31.07.2025, 19:24
Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області
Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області
30.07.2025, 21:52
Павуки-птахоїди та змії: в Харкові квартиру перетворили на тераріум (фото)
Павуки-птахоїди та змії: в Харкові квартиру перетворили на тераріум (фото)
31.07.2025, 15:48
Удар по черзі за гуманітаркою на Харківщині: ще одну смерть не підтвердили
Удар по черзі за гуманітаркою на Харківщині: ще одну смерть не підтвердили
31.07.2025, 16:29
Новини Харкова — головне за 31 липня: FPV поранив цивільного під Харковом
Новини Харкова — головне за 31 липня: FPV поранив цивільного під Харковом
31.07.2025, 16:51

Новини за темою:

20:28
Вночі – дощ і гроза. Прогноз погоди на 31 липня у Харкові та області
20:56
Шквали повертаються. Прогноз погоди на 30 липня у Харкові та області
21:48
Яким буде серпень у Харкові та області – прогноз метеорологів
20:14
Сонячно і спекотно. Прогноз погоди на 29 липня у Харкові та області
19:12
Вночі можливий дощ. Прогноз погоди на 14 липня у Харкові та області

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 1 серпня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 20:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 1 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".