Гроза и шквал. Опасная погода будет 3 и 4 августа в Харькове и области
Предупреждение о непогоде в Харькове и области распространил региональный центр гидрометеорологии.
В ближайшее время 3 августа с сохранением ночью 4 августа ожидают:
в Харькове прогнозируют грозу 🌩, шквал 💨, ветер будет достигать 15 — 20 м/с;
в Харьковской области также ожидают грозу 🌩, местами шквал 💨, скорость ветра будет достигать 15 — 20 м/с.
(I уровень опасности, желтый 🟡)
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии, шквал;
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 10:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение о непогоде в Харькове и области распространил региональный центр гидрометеорологии.".