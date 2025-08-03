Гроза и шквал. Опасная погода будет 3 и 4 августа в Харькове и области

Предупреждение о непогоде в Харькове и области распространил региональный центр гидрометеорологии.

В ближайшее время 3 августа с сохранением ночью 4 августа ожидают:

в Харькове прогнозируют грозу 🌩, шквал 💨, ветер будет достигать 15 — 20 м/с;

в Харьковской области также ожидают грозу 🌩, местами шквал 💨, скорость ветра будет достигать 15 — 20 м/с.

(I уровень опасности, желтый 🟡)