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Гроза и шквал. Опасная погода будет 3 и 4 августа в Харькове и области

Погода 10:30   03.08.2025
Оксана Якушко
Гроза и шквал. Опасная погода будет 3 и 4 августа в Харькове и области

Предупреждение о непогоде в Харькове и области распространил региональный центр гидрометеорологии.

В ближайшее время 3 августа с сохранением ночью 4 августа ожидают:

в Харькове прогнозируют грозу 🌩, шквал 💨, ветер будет достигать 15 — 20 м/с;

в Харьковской области также ожидают грозу 🌩, местами шквал 💨, скорость ветра будет достигать 15 — 20 м/с.
(I уровень опасности, желтый 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение о непогоде в Харькове и области распространил региональный центр гидрометеорологии.".