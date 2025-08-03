Гроза і шквал. Небезпечна погода вируватиме 3 і 4 серпня у Харкові та області
Попередження про негоду у Харкові та області поширив регіональний центр гідрометеорології.
У найближчу годину 3 серпня зі збереженням вночі 4 серпня очікують:
у Харкові прогнозують грозу 🌩, шквал 💨, вітер сягатиме 15 – 20 м/с;
у Харківській області також очікують грозу 🌩, місцями шквал 💨, швидкість вітру сягатиме 15 – 20 м/с.
(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 10:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про негоду у Харкові та області поширив регіональний центр гідрометеорології.".