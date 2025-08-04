Это обязательно: облстат обратился к предпринимателям Харькова и области
С 5 августа возобновлено обязательное представление статистической и финансовой отчетности.
Это предусмотрено изменениями, внесенными в закон Украины «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», проинформировали МГ «Объектив» в ГУ статистики в Харьковской области.
«Представление отчетности снова является обязательным для всех предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей, которые привлечены к государственным статистическим наблюдениям. Если вы не подавали отчетность за прошлые периоды (в 2022-2025 годах) — теперь ее необходимо подать в течение трех месяцев — до 5 октября», — пояснили в ведомстве.
В облстате отметили, что возвращение к отчетности — это не просто выполнение обязанности, а «осознанный вклад в восстановление страны».
«Полноценная отчетность позволяет собирать достоверные статистические данные, без которых невозможно эффективное управление, восстановление экономики и планирование политики», — добавили в управлении.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ГУ статистики в Харьковской области.
Информационная поддержка респондентов:
по телефонам: (099) 229 44 81, (057) 706 39 20, (057) 706 27 01, (057) 706 03 68,
(057) 706 26 34, (098) 867 53 93, (057) 706 27 16
по электронной почте: gus@kh.ukrstat.gov.ua, demograf@kh.ukrstat.gov.ua.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: бизнес, предприниматели, статистика, экономика;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 19:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 5 августа возобновлено обязательное представление статистической и финансовой отчетности.".