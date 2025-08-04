Это обязательно: облстат обратился к предпринимателям Харькова и области

С 5 августа возобновлено обязательное представление статистической и финансовой отчетности.

Это предусмотрено изменениями, внесенными в закон Украины «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», проинформировали МГ «Объектив» в ГУ статистики в Харьковской области.

«Представление отчетности снова является обязательным для всех предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей, которые привлечены к государственным статистическим наблюдениям. Если вы не подавали отчетность за прошлые периоды (в 2022-2025 годах) — теперь ее необходимо подать в течение трех месяцев — до 5 октября», — пояснили в ведомстве.

В облстате отметили, что возвращение к отчетности — это не просто выполнение обязанности, а «осознанный вклад в восстановление страны».

«Полноценная отчетность позволяет собирать достоверные статистические данные, без которых невозможно эффективное управление, восстановление экономики и планирование политики», — добавили в управлении.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ГУ статистики в Харьковской области.

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