Це обов’язково: облстат звернувся до підприємців Харкова та області
З 5 серпня відновлено обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності.
Це передбачено змінами, внесеними до закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», поінформували МГ “Об’єктив” у ГУ статистики у Харківській області.
“Подання звітності знову є обов’язковим для всіх підприємств, установ, організацій та підприємців, які залучені до державних статистичних спостережень. Якщо ви не подавали звітність за минулі періоди (у 2022–2025 роках) – тепер її необхідно подати протягом трьох місяців – до 5 жовтня”, – пояснили у відомстві.
В облстаті відзначили, що повернення до звітування – це не просто виконання обов’язку, а “усвідомлений внесок у відновлення країни”.
“Повноцінна звітність дозволяє збирати достовірні статистичні дані, без яких неможливе ефективне управління, відновлення економіки та планування політик”, – додали в управлінні.
Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті ГУ статистики у Харківській області.
Інформаційна підтримка респондентів:
за телефонами: (099) 229 44 81, (057) 706 39 20, (057) 706 27 01, (057) 706 03 68,
(057) 706 26 34, (098) 867 53 93, (057) 706 27 16
через електронну пошту: gus@kh.ukrstat.gov.ua, demograf@kh.ukrstat.gov.ua.
Читайте також: Терехов пропонує роботу в Харкові: розповів, скільки економлять на проїзді📹
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Харків; Теги: бізнес, предприниматели, статистика, экономика;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Це обов’язково: облстат звернувся до підприємців Харкова та області»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 19:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 5 серпня відновлено обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності.".