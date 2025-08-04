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Це обов’язково: облстат звернувся до підприємців Харкова та області

Економіка 19:31   04.08.2025
Олена Нагорна
Це обов’язково: облстат звернувся до підприємців Харкова та області

З 5 серпня відновлено обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності.

Це передбачено змінами, внесеними до закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», поінформували МГ “Об’єктив” у ГУ статистики у Харківській області.

“Подання звітності знову є обов’язковим для всіх підприємств, установ, організацій та підприємців, які залучені до державних статистичних спостережень. Якщо ви не подавали звітність за минулі періоди (у 2022–2025 роках) – тепер її необхідно подати протягом трьох місяців – до 5 жовтня”, – пояснили у відомстві.

В облстаті відзначили, що повернення до звітування – це не просто виконання обов’язку, а “усвідомлений внесок у відновлення країни”.

“Повноцінна звітність дозволяє збирати достовірні статистичні дані, без яких неможливе ефективне управління, відновлення економіки та планування політик”, – додали в управлінні. 

Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті ГУ статистики у Харківській області.

Інформаційна підтримка респондентів: 

за телефонами: (099) 229 44 81, (057) 706 39 20, (057) 706 27 01, (057) 706 03 68,
(057) 706 26 34, (098) 867 53 93, (057) 706 27 16

через електронну пошту: gus@kh.ukrstat.gov.ua, demograf@kh.ukrstat.gov.ua.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 19:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 5 серпня відновлено обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності.".