Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 августа.

В городе утром и днем ожидается гроза, в области — гроза, местами град и шквал, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — отметили и гидрометецентре.

Синоптик Наталья Диденко объясняет: в четверг Украина окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Так что следует ожидать незначительное похолодание.

«На западе +20+24, на севере +22+26, в центре +24+29, на востоке +26+32, на юге +30+33 градуса», — пишет Диденко.

По данным гидрометцентра, в Харькове завтра температура прогреется до +25, в области – до +28.