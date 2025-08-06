Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 августа.
В городе утром и днем ожидается гроза, в области — гроза, местами град и шквал, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — отметили и гидрометецентре.
Синоптик Наталья Диденко объясняет: в четверг Украина окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Так что следует ожидать незначительное похолодание.
«На западе +20+24, на севере +22+26, в центре +24+29, на востоке +26+32, на юге +30+33 градуса», — пишет Диденко.
По данным гидрометцентра, в Харькове завтра температура прогреется до +25, в области – до +28.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 августа.".