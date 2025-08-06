Небезпечну погоду в четвер прогнозують синоптики в Харкові та області

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 серпня.

У місті вранці та вдень очікується гроза, в області – гроза, місцями град та шквал, 15-20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними», – зазначили у гідрометцентрі.

Синоптикиня Наталка Діденко пояснює: у четвер Україна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Тож варто очікувати незначне похолодання.

«На заході +20+24, на півночі +22+26, у центрі +24+29, на сході +26+32, на півдні +30+33 градуси», – пише Діденко.

За даними гідрометцентру, в Харкові завтра температура прогріється до +25, в області – до +28.