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Небезпечну погоду в четвер прогнозують синоптики в Харкові та області

Суспільство 13:11   06.08.2025
Вікторія Яковенко
Небезпечну погоду в четвер прогнозують синоптики в Харкові та області

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 серпня.

У місті вранці та вдень очікується гроза, в області – гроза, місцями град та шквал, 15-20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними», – зазначили у гідрометцентрі.

Синоптикиня Наталка Діденко пояснює: у четвер Україна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Тож варто очікувати незначне похолодання.

«На заході +20+24, на півночі +22+26, у центрі +24+29, на сході +26+32, на півдні +30+33 градуси», – пише Діденко.

За даними гідрометцентру, в Харкові завтра температура прогріється до +25, в області – до +28.

Читайте також: Без дощів, до +32: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 серпня.".