Без дощів, до +32: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня

У середу, 6 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 29 до 31, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 15 до 20 градусів, денна – від 27 до 32 градусів.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

Раніше Регіональний центр з гідрометеорології підбив підсумки липня у Харківській області та повідомив, як погода вплинула на врожай. Так, умови протягом другого місяця літа були несприятливими для зростання, розвитку та формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур.