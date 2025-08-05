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Без дощів, до +32: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня

Погода 21:16   05.08.2025
Олена Нагорна
Без дощів, до +32: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня

У середу, 6 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 29 до 31, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 15 до 20 градусів, денна – від 27 до 32 градусів.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

Раніше Регіональний центр з гідрометеорології підбив підсумки липня у Харківській області та повідомив, як погода вплинула на врожай. Так, умови протягом другого місяця літа були несприятливими для зростання, розвитку та формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Без дощів, до +32: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 21:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 6 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".