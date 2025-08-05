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Без дождей, до +32: прогноз погоды в Харькове и области на 6 августа

Погода 21:16   05.08.2025
Елена Нагорная
Без дождей, до +32: прогноз погоды в Харькове и области на 6 августа

В среду, 6 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 17 до 19 градусов, днем – от 29 до 31, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 15 до 20 градусов, дневная – от 27 до 32.

Ветер северо-западный – 5-10 м/с.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги июля в Харьковской области и сообщил, как погода повлияла на урожай. Так, условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 21:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 6 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.".