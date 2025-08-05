Без дождей, до +32: прогноз погоды в Харькове и области на 6 августа
В среду, 6 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры покажут от 17 до 19 градусов, днем – от 29 до 31, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 15 до 20 градусов, дневная – от 27 до 32.
Ветер северо-западный – 5-10 м/с.
Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги июля в Харьковской области и сообщил, как погода повлияла на урожай. Так, условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 21:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 6 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.".