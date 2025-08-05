Без дождей, до +32: прогноз погоды в Харькове и области на 6 августа

В среду, 6 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 17 до 19 градусов, днем – от 29 до 31, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 15 до 20 градусов, дневная – от 27 до 32.

Ветер северо-западный – 5-10 м/с.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги июля в Харьковской области и сообщил, как погода повлияла на урожай. Так, условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.