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В Харькове до сентября перекроют дорогу, не будут ходить трамваи – детали

Транспорт 11:15   06.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове до сентября перекроют дорогу, не будут ходить трамваи – детали Фото: Харьковский горсовет

До 1 сентября в Харькове ограничат движение транспорта на улице Евгения Котляра – на участке от улицы Чеботарской до улицы Полтавский Шлях. 

Проезд для транспорта будет закрыт с 9:00 до 18:00, передают в Харьковском горсовете.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ по текущему ремонту дорожного покрытия проезжей части. Пропуск транспорта организован по свободным от выполнения работ полосам движения», – уточнили в мэрии.

Кроме того, ежедневно с 9:00 до 17:00 до 20 августа на улице Евгения Котляра не будут ездить трамваи. Речь идет об участке от улицы Благовещенской до улицы Большой Панасовской.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№12: разворотный круг «Центральный парк» – ул. Мироносицкая – ул. Николая Хвылевого – ул. Тринклера – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;

№20: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;

№1: не курсирует.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 11:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 1 сентября в Харькове ограничат движение транспорта на улице Евгения Котляра – на участке от улицы Чеботарской до улицы Полтавский Шлях. ".