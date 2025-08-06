В Харькове до сентября перекроют дорогу, не будут ходить трамваи – детали
До 1 сентября в Харькове ограничат движение транспорта на улице Евгения Котляра – на участке от улицы Чеботарской до улицы Полтавский Шлях.
Проезд для транспорта будет закрыт с 9:00 до 18:00, передают в Харьковском горсовете.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ по текущему ремонту дорожного покрытия проезжей части. Пропуск транспорта организован по свободным от выполнения работ полосам движения», – уточнили в мэрии.
Кроме того, ежедневно с 9:00 до 17:00 до 20 августа на улице Евгения Котляра не будут ездить трамваи. Речь идет об участке от улицы Благовещенской до улицы Большой Панасовской.
В этот период трамваи будут курсировать так:
№12: разворотный круг «Центральный парк» – ул. Мироносицкая – ул. Николая Хвылевого – ул. Тринклера – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;
№20: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;
№1: не курсирует.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 11:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 1 сентября в Харькове ограничат движение транспорта на улице Евгения Котляра – на участке от улицы Чеботарской до улицы Полтавский Шлях. ".