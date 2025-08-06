В Харькове до сентября перекроют дорогу, не будут ходить трамваи – детали

До 1 сентября в Харькове ограничат движение транспорта на улице Евгения Котляра – на участке от улицы Чеботарской до улицы Полтавский Шлях.

Проезд для транспорта будет закрыт с 9:00 до 18:00, передают в Харьковском горсовете.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ по текущему ремонту дорожного покрытия проезжей части. Пропуск транспорта организован по свободным от выполнения работ полосам движения», – уточнили в мэрии.

Кроме того, ежедневно с 9:00 до 17:00 до 20 августа на улице Евгения Котляра не будут ездить трамваи. Речь идет об участке от улицы Благовещенской до улицы Большой Панасовской.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№12: разворотный круг «Центральный парк» – ул. Мироносицкая – ул. Николая Хвылевого – ул. Тринклера – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;

№20: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;

№1: не курсирует.