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У Харкові до вересня перекриють дорогу, не ходитимуть трамваї – деталі

Транспорт 11:15   06.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові до вересня перекриють дорогу, не ходитимуть трамваї – деталі

До 1 вересня у Харкові обмежать рух транспорту на вулиці Євгена Котляра – на ділянці від вулиці Чоботарської до вулиці Полтавський шлях. 

Проїзд для транспорту буде закритий щодня з 9:00 до 18:00, передають у Харківській міськраді.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття проїжджої частини. Пропуск транспорту організований вільними від виконання робіт смугами руху”, – уточнили в мерії.

Крім того, щодня з 9:00 до 17:00 до 20 серпня на вулиці Євгена Котляра не їздитимуть трамваї. Йдеться про ділянку від вулиці Благовіщенської до вулиці Великої Панасівської.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

№1: не курсує.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 1 вересня у Харкові обмежать рух транспорту на вулиці Євгена Котляра – на ділянці від вулиці Чоботарської до вулиці Полтавський шлях. ".