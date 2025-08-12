Почему в Харькове снова взялись укреплять памятники от обстрелов – мэрия
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики в Харькове провели работы по укреплению памятника основателям города – казаку Харько.
По данным Харьковского горсовета, это будет способствовать предотвращению повреждений в результате обстрелов.
Монумент еще в марте 2022 защитили мешками с песком и сеткой. Однако они уже нуждаются в замене. Так что поврежденную сетку оставили на месте, накрыв ее новым слоем.
В мэрии отметили, что работы проводят специалисты КП «Харьковзеленстрой» и верхолазы КП «Харьковспецстрой». А подобное обновление провели недавно на памятнике Независимости. В планах – укрепление памятника Тарасу Шевченко.
