Почему в Харькове снова взялись укреплять памятники от обстрелов – мэрия

Общество 16:13   12.08.2025
Виктория Яковенко
Почему в Харькове снова взялись укреплять памятники от обстрелов – мэрия Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики в Харькове провели работы по укреплению памятника основателям города – казаку Харько.

По данным Харьковского горсовета, это будет способствовать предотвращению повреждений в результате обстрелов.

Монумент еще в марте 2022 защитили мешками с песком и сеткой. Однако они уже нуждаются в замене. Так что поврежденную сетку оставили на месте, накрыв ее новым слоем.

памятники укрепляют в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
памятники укрепляют в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
памятники укрепляют в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
памятники укрепляют в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

В мэрии отметили, что работы проводят специалисты КП «Харьковзеленстрой» и верхолазы КП «Харьковспецстрой». А подобное обновление провели недавно на памятнике Независимости. В планах – укрепление памятника Тарасу Шевченко.

В Харькове расширили условия приобретения доступного жилья: что это значит

Автор: Виктория Яковенко
