Чому в Харкові знову взялися укріплювати пам’ятники від обстрілів – мерія
Фото: Харківська міськрада
Комунальники у Харкові провели роботи з укріплення пам’ятника засновникам міста – козаку Харьку.
За даними Харківської міськради, це сприятиме запобіганню пошкоджень внаслідок обстрілів.
Монумент ще в березні 2022 року захистили мішками з піском та сіткою. Однак вони вже потребують заміни. Тож пошкоджену сітку залишили на місці, накривши її новим шаром.
У мерії зазначили, що роботи проводять фахівці КП «Харківзеленбуд» і верхолази КП «Харківспецбуд». А подібне оновлення нещодавно провели на пам’ятнику Незалежності. У планах – укріплення пам’ятника Тарасу Шевченку.
Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 16:13
