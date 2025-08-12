Чому в Харкові знову взялися укріплювати пам’ятники від обстрілів – мерія

Комунальники у Харкові провели роботи з укріплення пам’ятника засновникам міста – козаку Харьку.

За даними Харківської міськради, це сприятиме запобіганню пошкоджень внаслідок обстрілів.

Монумент ще в березні 2022 року захистили мішками з піском та сіткою. Однак вони вже потребують заміни. Тож пошкоджену сітку залишили на місці, накривши її новим шаром.

У мерії зазначили, що роботи проводять фахівці КП «Харківзеленбуд» і верхолази КП «Харківспецбуд». А подібне оновлення нещодавно провели на пам’ятнику Незалежності. У планах – укріплення пам’ятника Тарасу Шевченку.