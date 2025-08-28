Live
Терехов: сколько может стоить строительство подземного детсада в Харькове

Общество 12:09   28.08.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Мэр Харькова Игорь Терехов подвел итоги прошлого учебного года и поделился планами на будущее.

Городской голова акцентирует: Харьков всегда был образовательным городом. И очень хочет, чтобы это сохранилось.

«Очень важно сохранить этот харьковский патриотизм, чтобы наши дети оставались харьковчанами, несмотря на то, где они есть, чтобы они обожали наш город так, как мы с вами его обожаем», — сказал Терехов во время городской педагогической конференции, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он напомнил, как в Харькове сначала недоверчиво относились к открытию образовательного пространства в метро. Однако возможности подземки уже исчерпаны – с 1 сентября обучение начнется на шести станциях.

«Мы начали строить первую в Украине подземную школу. Я очень помню, как это трудно давалось, потому что не было нормативных документов, не было проектно-сметных документаций, и все мы сделали. Мы построили первую подземную школу. Я помню открытие этой школы и свободных мест там не было. И мы приступили к строительству еще трех школ и построили. И 1 сентября в Харькове будут открыты еще три подземные школы. До 1 января следующего года, я уверен, что мы откроем еще три подземные школы», — отметил мэр.

Особое внимание уделяется и дошкольному обучению, продолжает Терехов.

«Мы сегодня пока, что не можем открыть детские сады, но мы разработали тоже проектно-сметные документации. Выделяем определенные средства для того, чтобы мы могли строить, к сожалению, под землей, детские сады. Да они будут дорого стоить, потому что если такая школа у нас под землей стоит примерно 100-105 миллионов гривен, то детские сады вдвое дороже», — акцентирует Терехов.

Напомним, проект первого в Украине подземного детского сада, который планируют строить в Харькове, уже разработан, рассказывала в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования горсовета Ольга Деменко. По словам руководителя горобразования, подземный детский сад будет кардинально отличаться от построенных с нуля подземных школ и, вероятно, будет дороже.

Но подчеркивает: приложат максимум усилий, чтобы их создать.

Он также рассказал и о переселенцах. Мэр попросил педагогов уделять особое внимание этим детям.

«Так как они останутся в Харькове, они никуда не уедут из Харькова, и нам нужно воспитать их как настоящих харьковчан», — подытожил городской голова.

Читайте также: 1 сентября в Харькове: Ольга Деменко — чего ждать от учебного года (интервью)

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
