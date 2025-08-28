Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

Терехов: скільки може коштувати будівництво підземного дитсадка в Харкові

Суспільство 12:09   28.08.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Терехов: скільки може коштувати будівництво підземного дитсадка в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки минулого навчального року та поділився планами на майбутнє.

Міський голова акцентує: Харків завжди був освітянським містом. І дуже хоче, щоб це збереглося.

«Дуже важливо зберегти цей харківський патріотизм, щоб наші діти залишалися харків’янами, попри те, де вони є, щоб вони обожнювали наше місто так, як ми з вами його обожнюємо», – сказав Терехов під час міської педагогічної конференції, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він нагадав, як у Харкові спершу із недовірою ставились до відкриття освітнього простору в метро. Однак наразі можливості підземки вже вичерпані – з 1 вересня навчання розпочнеться на шістьох станціях.

«Ми розпочали будувати першу в Україні підземну школу. Я дуже пам’ятаю, як це важко давалося, бо не було нормативних документів, не було проєктно-кошторисних документацій і все ми зробили. Ми побудували першу підземну школу. Я пам’ятаю відкриття цієї школи і вже вільних місць там не було. І ми розпочали будівництво ще трьох шкіл і побудували. І 1 вересня у Харкові буде відкрито ще три підземні школи. До 1 січня наступного року, я впевнений, що ми відкриємо ще три підземні школи», – зазначив мер.

Особливу увагу приділяють у дошкільному навчанню, продовжує Терехов.

«Ми сьогодні поки, що не можемо відкрити дитячі садочки, але ми розробили теж проєктно-кошторисні документації. Виділяємо певні кошти для того, щоб ми могли будувати, на жаль, під землею, дитячі садочки. Так вони будуть тут дорого коштувати, бо якщо така школа у нас під землею коштує приблизно 100-105 мільйонів гривень, то дитячі садочки вдвічі дорожче коштують», – акцентує Терехов.

Нагадаємо, проєкт першого в Україні підземного дитячого садочка, який планують будувати в Харкові, вже розроблений, розповідала в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко. За словами керівниці міськосвіти, підземний дитячий садок кардинально відрізнятиметься під побудованих з нуля підземних шкіл і, ймовірно, буде дорожчим.

Але підкреслює: докладуть максимум зусиль, щоб їх створити.

Він також розповів і про переселенців. Мер попросив освітян приділяли особливу увагу цим дітям.

«Бо вони залишаться в Харкові, вони нікуди не поїдуть з Харкова, і нам потрібно виховати їх як справжніх харків’ян», – підсумував міський голова.

Читайте також: 1 вересня в Харкові: чого чекати від навчального року – інтерв’ю Ольги Деменко

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Мільйонні збитки: майже 800 раків виловив чоловік на Харківщині
Мільйонні збитки: майже 800 раків виловив чоловік на Харківщині
28.08.2025, 12:42
Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
28.08.2025, 11:50
Терехов: скільки може коштувати будівництво підземного дитсадка в Харкові
Терехов: скільки може коштувати будівництво підземного дитсадка в Харкові
28.08.2025, 12:09
На Дергачівщині спіймали закладника: що копи знайшли в нього вдома
На Дергачівщині спіймали закладника: що копи знайшли в нього вдома
28.08.2025, 11:40
Прицільним ударом РФ знищила Інтерсіті “Київ-Харків”: зміни маршрутів
Прицільним ударом РФ знищила Інтерсіті “Київ-Харків”: зміни маршрутів
28.08.2025, 09:50
“Не можу розказати деталі”: про виклики при підготовці до зими розповів мер
“Не можу розказати деталі”: про виклики при підготовці до зими розповів мер
28.08.2025, 11:15

Новини за темою:

14:51
Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)
20:47
До 50-річчя метрополітену у Харкові представили унікальну марку
17:38
День Харкова під землею: концерт і нагородження «почесних» (фото, відео)
09:16
«Наша любов до Харкова – безмежна» – Терехов привітав жителів з Днем міста 📹
20:26
У свята харків’ян додатково оповіщатимуть про загрози – Терехов (відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Терехов: скільки може коштувати будівництво підземного дитсадка в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 12:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки минулого навчального року та поділився планами на майбутнє.".