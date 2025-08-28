Терехов: скільки може коштувати будівництво підземного дитсадка в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки минулого навчального року та поділився планами на майбутнє.
Міський голова акцентує: Харків завжди був освітянським містом. І дуже хоче, щоб це збереглося.
«Дуже важливо зберегти цей харківський патріотизм, щоб наші діти залишалися харків’янами, попри те, де вони є, щоб вони обожнювали наше місто так, як ми з вами його обожнюємо», – сказав Терехов під час міської педагогічної конференції, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Він нагадав, як у Харкові спершу із недовірою ставились до відкриття освітнього простору в метро. Однак наразі можливості підземки вже вичерпані – з 1 вересня навчання розпочнеться на шістьох станціях.
«Ми розпочали будувати першу в Україні підземну школу. Я дуже пам’ятаю, як це важко давалося, бо не було нормативних документів, не було проєктно-кошторисних документацій і все ми зробили. Ми побудували першу підземну школу. Я пам’ятаю відкриття цієї школи і вже вільних місць там не було. І ми розпочали будівництво ще трьох шкіл і побудували. І 1 вересня у Харкові буде відкрито ще три підземні школи. До 1 січня наступного року, я впевнений, що ми відкриємо ще три підземні школи», – зазначив мер.
Особливу увагу приділяють у дошкільному навчанню, продовжує Терехов.
«Ми сьогодні поки, що не можемо відкрити дитячі садочки, але ми розробили теж проєктно-кошторисні документації. Виділяємо певні кошти для того, щоб ми могли будувати, на жаль, під землею, дитячі садочки. Так вони будуть тут дорого коштувати, бо якщо така школа у нас під землею коштує приблизно 100-105 мільйонів гривень, то дитячі садочки вдвічі дорожче коштують», – акцентує Терехов.
Нагадаємо, проєкт першого в Україні підземного дитячого садочка, який планують будувати в Харкові, вже розроблений, розповідала в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко. За словами керівниці міськосвіти, підземний дитячий садок кардинально відрізнятиметься під побудованих з нуля підземних шкіл і, ймовірно, буде дорожчим.
Але підкреслює: докладуть максимум зусиль, щоб їх створити.
Він також розповів і про переселенців. Мер попросив освітян приділяли особливу увагу цим дітям.
«Бо вони залишаться в Харкові, вони нікуди не поїдуть з Харкова, і нам потрібно виховати їх як справжніх харків’ян», – підсумував міський голова.
