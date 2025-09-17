В Харькове до конца суток – опасная погода: предупреждение синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 17 сентября.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 17 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Они призвали жителей быть внимательными и осторожными.

Отметим, накануне синоптик Наталья Диденко писала, что солнечная и теплая погода ожидается 17 сентября на востоке Украины, в южной части (кроме Одесской области), Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях, восточных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами. По ее словам, такой «синоптический комфорт» будет определять антициклон Oldenburgia.

Напомним, летом в Харькове пол месяца устраняли последствия мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявлял 31 июля мэр Игорь Терехов. Он отмечал, что стихия оставила за собой тысячи сваленных деревьев, сотни сорванных крыш.