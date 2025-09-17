У Харкові до кінця доби – небезпечна погода: попередження синоптиків

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 17 вересня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 17 вересня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Вони закликали жителів бути уважними та обережними.

Зазначимо, напередодні синоптикиня Наталка Діденко писала, що сонячна та тепла погода очікується 17 вересня на сході України, у південній частині (крім Одеської області), Полтавській, Дніпропетровській, Сумській областях, східних районах Черкаської області та Кропивницького з районами. За її словами, такий «синоптичний комфорт» визначатиме антициклон Oldenburgia.

Нагадаємо, влітку в Харкові пів місяця усували наслідки найпотужнішого урагану за минулі 30 років. Про це заявляв 31 липня мер Ігор Терехов. Він зазначав, що стихія залишила за собою тисячі повалених дерев, сотні зірваних дахів.