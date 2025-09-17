У Харкові до кінця доби – небезпечна погода: попередження синоптиків
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 17 вересня.
«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 17 вересня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Вони закликали жителів бути уважними та обережними.
Зазначимо, напередодні синоптикиня Наталка Діденко писала, що сонячна та тепла погода очікується 17 вересня на сході України, у південній частині (крім Одеської області), Полтавській, Дніпропетровській, Сумській областях, східних районах Черкаської області та Кропивницького з районами. За її словами, такий «синоптичний комфорт» визначатиме антициклон Oldenburgia.
Нагадаємо, влітку в Харкові пів місяця усували наслідки найпотужнішого урагану за минулі 30 років. Про це заявляв 31 липня мер Ігор Терехов. Він зазначав, що стихія залишила за собою тисячі повалених дерев, сотні зірваних дахів.
Читайте також: Стоматологія – у кареті “швидкої”: на Харківщині запрацювала виїзна бригада
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вітер, новини Харкова, опасная, погода, прогноз, синоптики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові до кінця доби – небезпечна погода: попередження синоптиків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 17 вересня.".