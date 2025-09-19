Харьков и область накроет шквальный ветер в субботу – синоптики
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 20 сентября.
«Днем 20 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Они призывают жителей Харьковщины быть осторожными и внимательными.
Отметим, на этой неделе харьковчан уже предупреждали о сильном ветре. В частности, 17 сентября синоптики ожидали порывы ветра 15 – 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Напомним, летом в Харькове пол месяца устраняли последствия мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявлял 31 июля мэр Игорь Терехов. Он отмечал, что стихия оставила за собой тысячи сваленных деревьев, сотни сорванных крыш.
Читайте также: Вражеские БпЛА атаковали Харьков накануне, заявили в прокуратуре (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков и область накроет шквальный ветер в субботу – синоптики»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 20 сентября.".