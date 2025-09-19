Харьков и область накроет шквальный ветер в субботу – синоптики

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 20 сентября.

«Днем 20 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Они призывают жителей Харьковщины быть осторожными и внимательными.

Отметим, на этой неделе харьковчан уже предупреждали о сильном ветре. В частности, 17 сентября синоптики ожидали порывы ветра 15 – 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, летом в Харькове пол месяца устраняли последствия мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявлял 31 июля мэр Игорь Терехов. Он отмечал, что стихия оставила за собой тысячи сваленных деревьев, сотни сорванных крыш.