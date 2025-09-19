Live
  • Пт 19.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Харьков и область накроет шквальный ветер в субботу – синоптики

Общество 14:09   19.09.2025
Виктория Яковенко
Харьков и область накроет шквальный ветер в субботу – синоптики

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 20 сентября.

«Днем 20 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Они призывают жителей Харьковщины быть осторожными и внимательными.

Отметим, на этой неделе харьковчан уже предупреждали о сильном ветре. В частности, 17 сентября синоптики ожидали порывы ветра 15 – 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, летом в Харькове пол месяца устраняли последствия мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявлял 31 июля мэр Игорь Терехов. Он отмечал, что стихия оставила за собой тысячи сваленных деревьев, сотни сорванных крыш.

Читайте также: Вражеские БпЛА атаковали Харьков накануне, заявили в прокуратуре (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
«Телевизор не смотрел»: пленные из трубы в Купянск о войне и мотивации
«Телевизор не смотрел»: пленные из трубы в Купянск о войне и мотивации
18.09.2025, 11:04
«Они все «ждуны»: Коваленко о тех, кто отказывается от эвакуации
«Они все «ждуны»: Коваленко о тех, кто отказывается от эвакуации
19.09.2025, 09:39
Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта, обстрелы
Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта, обстрелы
19.09.2025, 13:16
Удар по фармуниверситету: у Терехова «есть вопрос» касательно восстановления
Удар по фармуниверситету: у Терехова «есть вопрос» касательно восстановления
19.09.2025, 12:39
В Харькове будут перекрывать центральные улицы – подробности
В Харькове будут перекрывать центральные улицы – подробности
19.09.2025, 10:50

Новости по теме:

12:16
В Харькове до конца суток – опасная погода: предупреждение синоптиков
13:48
В Харькове до конца суток – опасная погода. Когда возвращается жара
14:12
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
13:59
Вырванные деревья, перебои со светом, затопило улицы: в Киеве — непогода 📹
12:47
Вновь гроза и шквал: жителей Харькова и области предупредили об опасности

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьков и область накроет шквальный ветер в субботу – синоптики»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 20 сентября.".