Харків та область накриє шквальний вітер у суботу – синоптики
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 20 вересня.
«Вдень 20 вересня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Вони закликають мешканців Харківщини бути обережними та уважними.
Зазначимо, цього тижня харків’ян вже попереджали про сильний вітер. Зокрема, 17 вересня синоптики очікували пориви вітру 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, влітку в Харкові пів місяця усували наслідки найпотужнішого урагану за минулі 30 років. Про це заявляв 31 липня мер Ігор Терехов. Він зазначав, що стихія залишила за собою тисячі повалених дерев, сотні зірваних дахів.
