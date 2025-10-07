Экс-чиновник «Укрзалізниці» работал на врага на Харьковщине – СБУ
Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему работнику регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця». По данным следствия, во время оккупации он перешел на сторону РФ.
Речь идет о 40-летнем главном инженере одного из подразделений железной дороги на территории Купянского района, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Установлено, что во время оккупации фигурант получил должность главного инженера в незаконно созданном россиянами предприятии «Купянская железная дорога».
«На этой должности злоумышленник вместе с вражескими приспешниками обеспечивал работу захваченных россиянами железнодорожных путей, их ремонт и восстановление исключительно в интересах страны-агрессора. Среди прочего он организовывал ремонт путей и стрелочных переводов, демонтаж старых рельсов, а также выделение материалов и спецтехники для этих работ», — отметили правоохранители.
По данным следствия, по участку железной дороги, за которую отвечал мужчина, оккупанты перевозили военную технику и боеприпасы, а в обратном направлении — вывозили в РФ украденное украинское зерно.
Накануне контрнаступления ВСУ, в сентябре 2022 года, фигурант сбежал вместе с российскими войсками и сейчас скрывается на территории РФ, добавили в СБУ.
Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УКУ (пособничество в ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Напомним, в работе на врага подозревают 16-летнего харьковчанина, который осенью 2024 года уехал в Европу. По данным следствия, он мог помогать РФ готовить теракты в Украине – искал потенциальных исполнителей на территории государства.
Читайте также: Избиение учителя в Харькове: реакция экс-работника ТЦК на приговор (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", подозрение, СБУ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Экс-чиновник «Укрзалізниці» работал на врага на Харьковщине – СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему работнику регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця». ".