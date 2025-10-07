Экс-чиновник «Укрзалізниці» работал на врага на Харьковщине – СБУ

Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему работнику регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця». По данным следствия, во время оккупации он перешел на сторону РФ.

Речь идет о 40-летнем главном инженере одного из подразделений железной дороги на территории Купянского района, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Установлено, что во время оккупации фигурант получил должность главного инженера в незаконно созданном россиянами предприятии «Купянская железная дорога».

«На этой должности злоумышленник вместе с вражескими приспешниками обеспечивал работу захваченных россиянами железнодорожных путей, их ремонт и восстановление исключительно в интересах страны-агрессора. Среди прочего он организовывал ремонт путей и стрелочных переводов, демонтаж старых рельсов, а также выделение материалов и спецтехники для этих работ», — отметили правоохранители.

По данным следствия, по участку железной дороги, за которую отвечал мужчина, оккупанты перевозили военную технику и боеприпасы, а в обратном направлении — вывозили в РФ украденное украинское зерно.

Накануне контрнаступления ВСУ, в сентябре 2022 года, фигурант сбежал вместе с российскими войсками и сейчас скрывается на территории РФ, добавили в СБУ.

Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УКУ (пособничество в ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в работе на врага подозревают 16-летнего харьковчанина, который осенью 2024 года уехал в Европу. По данным следствия, он мог помогать РФ готовить теракты в Украине – искал потенциальных исполнителей на территории государства.