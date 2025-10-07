Live
  • Вт 07.10.2025
Експосадовець «Укрзалізниці» працював на ворога на Харківщині – СБУ

Суспільство 13:00   07.10.2025
Вікторія Яковенко
Експосадовець «Укрзалізниці» працював на ворога на Харківщині – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому працівнику регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». За даними слідства, під час окупації він перейшов на бік РФ.

Йдеться про 40-річного головного інженера одного з підрозділів залізниці на території Куп’янського району, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що під час окупації фігурант отримав посаду головного інженера в незаконно створеному росіянами підприємстві «Куп’янська залізниця».

«На цій посаді зловмисник разом із ворожими поплічниками забезпечував роботу захоплених рашистами залізничних колій, їх ремонт та відновлення виключно в інтересах країни-агресорки. Серед іншого, він організовував ремонт колій та стрілочних переводів, демонтаж старих рейок, а також виділення матеріалів і спецтехніки для цих робіт», – зазначили правоохоронці.

За даними слідства, ділянкою залізниці, за яку відповідав чоловік, окупанти перевозили військову техніку та боєприпаси, а у зворотному напрямку – вивозили до РФ викрадене українське зерно.

Напередодні контрнаступу ЗСУ, у вересні 2022 року, фігурант втік разом з російськими військами і наразі переховується на території РФ, додали в СБУ.

Йому заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 ККУ (пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, у роботі на ворога підозрюють 16-річного харків’янина, який восени 2024 року поїхав до Європи. За даними слідства, він міг допомагати РФ готувати теракти в Україні – шукав потенційних виконавців на території держави.

Читайте також: Побиття вчителя у Харкові: реакція експрацівника ТЦК на вирок (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
