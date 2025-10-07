Експосадовець «Укрзалізниці» працював на ворога на Харківщині – СБУ
Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому працівнику регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». За даними слідства, під час окупації він перейшов на бік РФ.
Йдеться про 40-річного головного інженера одного з підрозділів залізниці на території Куп’янського району, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Встановлено, що під час окупації фігурант отримав посаду головного інженера в незаконно створеному росіянами підприємстві «Куп’янська залізниця».
«На цій посаді зловмисник разом із ворожими поплічниками забезпечував роботу захоплених рашистами залізничних колій, їх ремонт та відновлення виключно в інтересах країни-агресорки. Серед іншого, він організовував ремонт колій та стрілочних переводів, демонтаж старих рейок, а також виділення матеріалів і спецтехніки для цих робіт», – зазначили правоохоронці.
За даними слідства, ділянкою залізниці, за яку відповідав чоловік, окупанти перевозили військову техніку та боєприпаси, а у зворотному напрямку – вивозили до РФ викрадене українське зерно.
Напередодні контрнаступу ЗСУ, у вересні 2022 року, фігурант втік разом з російськими військами і наразі переховується на території РФ, додали в СБУ.
Йому заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 ККУ (пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Нагадаємо, у роботі на ворога підозрюють 16-річного харків’янина, який восени 2024 року поїхав до Європи. За даними слідства, він міг допомагати РФ готувати теракти в Україні – шукав потенційних виконавців на території держави.
Читайте також: Побиття вчителя у Харкові: реакція експрацівника ТЦК на вирок (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", підозра, СБУ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Експосадовець «Укрзалізниці» працював на ворога на Харківщині – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому працівнику регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця».".