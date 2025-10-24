Шесть КАБов по городу, харьковчанин взорвал себя и людей – итоги 24 октября
Россияне атаковали шестью КАБами Индустриальный район, харьковчанин устроил массовое убийство в Житомирской области, зоопарк меняет расписание. МГ «Объектив» напоминает главные новости 24 октября.
Шестью КАБами россияне ударили по Индустриальному району Харькова
Массированной воздушной атаке вновь подвергся Харьков – россияне ударили по городу КАБами. Пострадали гражданское предприятие, складские здания, автобаза, где вспыхнул пожар, повреждены более 20 автомобилей. От взрывной волны две расположенные рядом многоэтажки остались без окон. Известно о десяти пострадавших, из них двое госпитализированы, в том числе мужчина в критическом состоянии.
На перроне вокзала в Житомирской области 23-летний харьковчанин активировал взрывчатку
Трагедия с участием харьковчанина произошла на перроне железнодорожного вокзала в городе Овруч. Пограничники проверяли документы у пассажиров поезда. И в это время на перроне 23-летний харьковчанин активировал неизвестное взрывное устройство. Четверо человек погибли, еще десять получили ранения. Парня уже задерживали на западе страны за попытку незаконно пересечь границу. В результате взрыва харьковчанин умер в машине скорой. Также погибли пограничница и две гражданские жительницы Житомирщины.
Осенние каникулы в школах Харькова продлятся с 27 октября по 2 ноября
Уже с понедельника, 27 октября, в харьковских школах стартуют осенние каникулы, которые продлятся 2 ноября. Мэр Игорь Терехов отметил, что продления каникул не рассматривают.
Харьковский зоопарк с 28 октября будет закрываться часом ранее
Харьковский зоопарк будет работать меньше на час в связи с переходом на зимнее время. Со вторника, 28 октября, заходить на территорию можно будет с 9:00 утра и до 16:00. А гулять – еще в течение часа, то есть все посетители должны покинуть зоопарк до 17:00. Как и раньше, понедельник – выходной. Посещать зоопарк можно со вторника по воскресенье.
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, итоги дня, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Шесть КАБов по городу, харьковчанин взорвал себя и людей – итоги 24 октября», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 октября 2025 в 22:56;