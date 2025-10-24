Шесть КАБов по городу, харьковчанин взорвал себя и людей – итоги 24 октября

Россияне атаковали шестью КАБами Индустриальный район, харьковчанин устроил массовое убийство в Житомирской области, зоопарк меняет расписание. МГ «Объектив» напоминает главные новости 24 октября.

Массированной воздушной атаке вновь подвергся Харьков – россияне ударили по городу КАБами. Пострадали гражданское предприятие, складские здания, автобаза, где вспыхнул пожар, повреждены более 20 автомобилей. От взрывной волны две расположенные рядом многоэтажки остались без окон. Известно о десяти пострадавших, из них двое госпитализированы, в том числе мужчина в критическом состоянии.

Трагедия с участием харьковчанина произошла на перроне железнодорожного вокзала в городе Овруч. Пограничники проверяли документы у пассажиров поезда. И в это время на перроне 23-летний харьковчанин активировал неизвестное взрывное устройство. Четверо человек погибли, еще десять получили ранения. Парня уже задерживали на западе страны за попытку незаконно пересечь границу. В результате взрыва харьковчанин умер в машине скорой. Также погибли пограничница и две гражданские жительницы Житомирщины.

Уже с понедельника, 27 октября, в харьковских школах стартуют осенние каникулы, которые продлятся 2 ноября. Мэр Игорь Терехов отметил, что продления каникул не рассматривают.

Харьковский зоопарк будет работать меньше на час в связи с переходом на зимнее время. Со вторника, 28 октября, заходить на территорию можно будет с 9:00 утра и до 16:00. А гулять – еще в течение часа, то есть все посетители должны покинуть зоопарк до 17:00. Как и раньше, понедельник – выходной. Посещать зоопарк можно со вторника по воскресенье.