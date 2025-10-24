Шість КАБів по місту, харків’янин підірвав себе і людей – підсумки 24 жовтня
Росіяни атакували шістьма КАБами Індустріальний район, харків’янин влаштував масове вбивство на Житомирщині, зоопарк змінює розклад. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 24 жовтня.
Ударів шістьма КАБами зазнав Індустріальний район Харкова
Масованої повітряної атаки знов зазнав Харків – росіяни гатили по місту КАБами. Постраждали цивільне підприємство, складські будівлі, автобаза, де зайнялася пожежа, пошкоджені понад 20 автівок. Від вибухової хвилі дві багатоповерхівки, що розташовані поруч, залишилися без вікон. Відомо про десятьох постраждалих, з них двоє ушпиталених, зокрема чоловік у критичному стані.
На пероні вокзалу на Житомирщині 23-річний харків’янин підірвав вибухівку
Трагедія за участю харків’янина сталася на пероні залізничного вокзалу в місті Овруч. Прикордонники перевіряли документи у пасажирів потяга. У цей час на пероні 23-річний харків’янин підірвав невідомий вибуховий пристрій. Четверо людей загинули, ще десятеро отримали поранення. Хлопця вже затримували на заході країни за спробу незаконно перетнути кордон. Внаслідок вибуху харків’янин помер у машині “швидкої”. Також загинули прикордонниця і дві цивільні жительки Житомирщини.
Осінні канікули у школах Харкова триватимуть з 27 жовтня по 2 листопада
Вже з понеділка, 27 жовтня, у харківських школах стартують осінні канікули, які триватимуть 2 листопада. Мер Ігор Терехов зазначив, що продовження канікул не розглядають.
Харківський зоопарк від 28 жовтня зачинятиметься на годину раніше
Харківський зоопарк працюватиме на годину менше у зв’язку з переходом на зимовий час. З вівторка, 28 жовтня, заходити на територію можна буде з 9:00 ранку і до 16:00. А гуляти – ще протягом години, тобто усі відвідувачі мають залишати зоопарк до 17:00 години. Як і раніше, понеділок – вихідний. Відвідувати зоопарк можна з вівторка по неділю.
Новини за темою:
