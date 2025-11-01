Харьков и область накроет туман: прогноз погоды на 2 ноября
В воскресенье, 2 ноября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается туман видимостью 200 – 500 м.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем от 10 до 12, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 4 до 9 тепла, днем от 9 до 14 градусов.
Ветер северо-западный – 3-8 м/с.
Напомним, ранее в Региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 2 ноября. По данным синоптиков, ночью и утром по городу и области ожидается туман, 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Дата публикации материала: 1 ноября 2025 в 20:00