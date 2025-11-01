Харків й область накриє туман: прогноз погоди на 2 листопада

У неділю, 2 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікують туман видимістю 200 – 500 м.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 10 до 12, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 4 до 9 тепла, вдень – від 9 до 14 градусів.

Вітер північно-західний – 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 2 листопада. За даними синоптиків, вночі та вранці по місту та області очікується туман, 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.