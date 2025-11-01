Live
  • Сб 01.11.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Харків й область накриє туман: прогноз погоди на 2 листопада

Суспільство 20:00   01.11.2025
Вікторія Яковенко
Харків й область накриє туман: прогноз погоди на 2 листопада

У неділю, 2 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікують туман видимістю 200 – 500 м.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 10 до 12, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 4 до 9 тепла, вдень – від 9 до 14 градусів.

Вітер північно-західний – 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 2 листопада. За даними синоптиків, вночі та вранці по місту та області очікується туман, 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Читайте також: Гроші, УЗ-3000 і фіксовані тарифи: Зеленський анонсував «зимову підтримку»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків й область накриє туман: прогноз погоди на 2 листопада
Харків й область накриє туман: прогноз погоди на 2 листопада
01.11.2025, 20:00
Ворог сьогодні, 1 листопада, не атакував на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00
Ворог сьогодні, 1 листопада, не атакував на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00
01.11.2025, 16:26
Що робитимуть з модульним містечком в Харкові, яке непридатне для життя
Що робитимуть з модульним містечком в Харкові, яке непридатне для життя
01.11.2025, 17:42
Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
28.10.2025, 14:13
Небезпечна погода буде у неділю в Харкові та області
Небезпечна погода буде у неділю в Харкові та області
01.11.2025, 13:17
Крадіжка сталася в медустанові Харкова: подробиці
Крадіжка сталася в медустанові Харкова: подробиці
01.11.2025, 14:29

Новини за темою:

01.11.2025
Новини Харкова – головне 1 листопада: як пройшов Гелловін, 80 ударів за місяць
01.11.2025
Що робитимуть з модульним містечком в Харкові, яке непридатне для життя
01.11.2025
Стало відомо, о котрій відкриють станцію метро «Перемога»
01.11.2025
80 ударів, нова тактика: Терехов заявив про напружений місяць для Харкова
01.11.2025
Крадіжка сталася в медустанові Харкова: подробиці


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків й область накриє туман: прогноз погоди на 2 листопада», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2025 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 2 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікують туман видимістю 200 – 500 м.".