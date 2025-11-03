На Харьковщине тянули с ремонтом дорог: сколько денег чуть не потерял бюджет

Через суд расторгли договор на ремонт дорог на Харьковщине. Правоохранители установили, что подрядчик не начал никаких работ почти за три года.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле 2022 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области заключила договор с предприятием по ремонту автомобильных дорог на сумму более 1,6 млрд гривен.

Ремонт должны были завершить до декабря 2023 года, однако впоследствии срок выполнения продлили до декабря 2025 года.

«Однако в течение всего времени никаких работ не выполнено, а подрядчик даже не предпринял подготовительные действия, включая разработку проектной документации и получение необходимых экспертных отчетов и разрешительных документов для начала строительства. Невыполнение условий договора в 2022–2025 годах угрожало дальнейшими разрушениями дорог и требовало дополнительных обследований, составления дефектных актов и новых расчетов, которые значительно превышали бы ожидаемую стоимость закупки», — отметили правоохранители.

Заместитель руководителя облпрокуратры подал иск о расторжении договора на закупку работ. Суд удовлетворил его.

