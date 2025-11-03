Live
  • Пн 03.11.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.89
  • EUR 48.41

На Харьковщине тянули с ремонтом дорог: сколько денег чуть не потерял бюджет

Общество 13:13   03.11.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине тянули с ремонтом дорог: сколько денег чуть не потерял бюджет Фото: Харьковская областная прокуратура

Через суд расторгли договор на ремонт дорог на Харьковщине. Правоохранители установили, что подрядчик не начал никаких работ почти за три года.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле 2022 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области заключила договор с предприятием по ремонту автомобильных дорог на сумму более 1,6 млрд гривен.

Ремонт должны были завершить до декабря 2023 года, однако впоследствии срок выполнения продлили до декабря 2025 года.

«Однако в течение всего времени никаких работ не выполнено, а подрядчик даже не предпринял подготовительные действия, включая разработку проектной документации и получение необходимых экспертных отчетов и разрешительных документов для начала строительства. Невыполнение условий договора в 2022–2025 годах угрожало дальнейшими разрушениями дорог и требовало дополнительных обследований, составления дефектных актов и новых расчетов, которые значительно превышали бы ожидаемую стоимость закупки», — отметили правоохранители.

Заместитель руководителя облпрокуратры подал иск о расторжении договора на закупку работ. Суд удовлетворил его.

Ранее МГ Объектив сообщала, что капитальный ремонт Лопанской набережной на участке между улицами Гостиный Двор и Полтавский Шлях запланировали в Харькове. Ожидаемая стоимость работ составляет около 5,2 миллиона гривен. В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщают, что этот ремонт уже начали, то есть до объявления победителя торгов. По мнению ХАЦ, траты на подобные проекты сейчас в целом неактуальны.

Читайте также: Почти два десятка мужчин избежали мобилизации: кого будут за это судить

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам
02.11.2025, 22:43
Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС
Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС
03.11.2025, 07:59
Новости Харькова — главное за 3 ноября: ситуация на фронте, громады без света
Новости Харькова — главное за 3 ноября: ситуация на фронте, громады без света
03.11.2025, 12:36
На два населенных пункта Харьковщины враг сбросил авиабомбы – Генштаб
На два населенных пункта Харьковщины враг сбросил авиабомбы – Генштаб
03.11.2025, 08:12
В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда
В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда
03.11.2025, 09:50
На Харьковщине тянули с ремонтом дорог: сколько денег чуть не потерял бюджет
На Харьковщине тянули с ремонтом дорог: сколько денег чуть не потерял бюджет
03.11.2025, 13:13

Новости по теме:

24.10.2025
Где и для каких фур на Харьковщине ограничили движение
28.09.2025
В неудовлетворительном состоянии — отремонтировать дороги на ХТЗ просят мэрию
19.09.2025
В Харькове будут перекрывать центральные улицы – подробности
02.09.2025
Важные дороги отремонтировали на Харьковщине: откуда взяли деньги (фото)
14.08.2025
Где в Харькове перекроют дороги и как нужно будет объезжать – данные мэрии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине тянули с ремонтом дорог: сколько денег чуть не потерял бюджет», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 13:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через суд расторгли договор на ремонт дорог на Харьковщине. Правоохранители установили, что подрядчик не начал никаких работ почти за три года.".