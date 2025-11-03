На Харківщині тягнули з ремонтом доріг: скільки грошей ледь не втратив бюджет

Через суд розірвали договір на ремонт доріг на Харківщині. Правоохоронці встановили, що підрядник не розпочав жодних робіт за майже три роки.

За даними Харківської обласної прокуратури, у квітні 2022 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області уклала договір з підприємством щодо ремонту автомобільних доріг на суму більше 1,6 млрд гривень.

Ремонт мали завершити до грудня 2023 року, проте згодом строк виконання подовжили до грудня 2025-го.

«Проте протягом усього часу жодних робіт не виконано, а підрядник навіть не розпочав підготовчі дії, включно з розробкою проєктної документації та отриманням необхідних експертних звітів і дозвільних документів для початку будівництва. Невиконання умов договору у 2022–2025 роках загрожувало подальшими руйнуваннями доріг та потребувало додаткових обстежень, складання дефектних актів і нових розрахунків, що значно перевищували б очікувану вартість закупівлі», – зазначили правоохоронці.

Тож заступник керівника облпрокуратри подав позов про розірвання договору на закупівлю робіт. Суд ухвалив його.

