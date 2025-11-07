Live

В Чугуеве уничтожено отделение Новой почты: ждать ли людям компенсации

Общество 16:23   07.11.2025
Виктория Яковенко
В Чугуеве уничтожено отделение Новой почты: ждать ли людям компенсации Фото: «Новая почта»

В результате ночной атаки БпЛА на Чугуев уничтожено отделение №1 Новой почты, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что работники и клиенты не пострадали.

«В отделении находилось 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 млн. грн. Почти все они уничтожены. Новая почта компенсирует потерю отправок клиентам. В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения», – пообещали в компании.

И добавили, что работу отделения временно приостановили. Все отправления, которые направлялись сюда, перенаправили на отделение №2.

«Сегодня мы установим рядом временное мобильное отделение для обслуживания клиентов», — добавили в Новой почте.

Напомним, воздушную тревогу объявили ​​в Харькове в 23:59 из-за угрозы БпЛА типа «Шахед». Взрывы в Чугуеве начались около полуночи и атака беспилотников продолжалась около 15 минут. По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате «прилетов» вспыхнуло почтовое отделение, СТО и учебное заведение. Предварительно, пострадавших в Чугуеве нет.

Читайте также: Чугуев приходит в себя после атаки: мэр заявила о колоссальных убытках (фото)

Автор: Виктория Яковенко
