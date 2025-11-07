В Чугуеве уничтожено отделение Новой почты: ждать ли людям компенсации
В результате ночной атаки БпЛА на Чугуев уничтожено отделение №1 Новой почты, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что работники и клиенты не пострадали.
«В отделении находилось 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 млн. грн. Почти все они уничтожены. Новая почта компенсирует потерю отправок клиентам. В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения», – пообещали в компании.
И добавили, что работу отделения временно приостановили. Все отправления, которые направлялись сюда, перенаправили на отделение №2.
«Сегодня мы установим рядом временное мобильное отделение для обслуживания клиентов», — добавили в Новой почте.
Напомним, воздушную тревогу объявили в Харькове в 23:59 из-за угрозы БпЛА типа «Шахед». Взрывы в Чугуеве начались около полуночи и атака беспилотников продолжалась около 15 минут. По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате «прилетов» вспыхнуло почтовое отделение, СТО и учебное заведение. Предварительно, пострадавших в Чугуеве нет.
Читайте также: Чугуев приходит в себя после атаки: мэр заявила о колоссальных убытках (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: компенсация, новая почта, посылки, Чугуїв, Чугуев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Чугуеве уничтожено отделение Новой почты: ждать ли людям компенсации», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 16:23;