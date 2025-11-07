Live

В Чугуєві знищене відділення Нової пошти: чи чекати людям компенсації

Суспільство 16:23   07.11.2025
Вікторія Яковенко
В Чугуєві знищене відділення Нової пошти: чи чекати людям компенсації Фото: “Нова пошта”

Внаслідок нічної атаки БпЛА на Чугуїв знищене відділення №1 Нової пошти, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що працівники та клієнти не постраждали.

«У відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн. Майже всі вони знищені. Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування», – пообіцяли в компанії.

І додали, що роботу відділення тимчасово призупинили. Усі відправлення, що прямували сюди перенаправили на відділення №2.

«Сьогодні ми встановимо поруч тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів», – додали в Новій пошті.

Нагадаємо, повітряну тривогу оголосили в Харкові о 23:59 через загрозу БпЛА типу «Шахед». Вибухи в Чугуєві почалися близько опівночі й атака безпілотників тривала близько 15 хвилин. За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, в результаті «прильотів» спалахнуло поштове відділення, СТО та навчальний заклад. Попередньо, постраждалих у Чугуєві немає.

Читайте також: Чугуїв оговтується після атаки: мер заявила про колосальні збитки (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
