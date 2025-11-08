Live

Чем ночью атаковали Украину: информация Воздушных сил

Происшествия 11:07   08.11.2025
Оксана Горун
Чем ночью атаковали Украину: информация Воздушных сил Фото: Вадим Беликов

ПВО обнаружила 503 средства воздушного нападения, которые ночью применили россияне по Украине. А именно: 45 ракет (из них – 32 баллистические) и 458 БпЛА разных типов.

«В ночь на 08 ноября (с 18:30 7 ноября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Больше всего было «Шахедов» и их российских аналогов — «Гербер». Всего  458 подобных ударных БпЛА.

Читайте также: «Пункти незламності» в Харькове: как найти

Среди ракет в ход пошли «Искандеры». Армия РФ запустили 25 баллистических ракет «Искандер-М» (или же северокорейских аналогов KN-23), а также 10 крылатых «Искандеров-К». Также были семь аэробаллистических «Кинжалов» и три «Калибра» из акватории Черного моря.

«Основные направления удара – Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина», – отметили в ВС ВСУ.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харьковской области ударили 13 «Искандерами-М».  Харьков и область — без света. Прогнозов относительно того, когда электричество появится, пока не дают. В городе не курсируют поезда метро, однако частично работает наземный электротранспорт.

Автор: Оксана Горун
