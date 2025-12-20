Live

Новости Харькова — главное за 20 декабря: как прошла ночь

Общество 06:42   20.12.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 20 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:42

Ночь в Харькове прошла почти без тревог

Воздушную тревогу в областном центре объявили ​​в 01:08. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с юга.

Уже около 01:30 в Харькове раздался отбой. Больше воздушную тревогу в городе не объявляли.

В 03:18 в ВС ВСУ сообщали о пусках КАБ в Харьковской области.

Мониторинговые каналы информировали, что авиабомба летит в направлении Волчанского района.

Напомним, судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла накануне около 16:00 по улице Дудинской на Холодной горе. Девушки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем автомобиля «Hyundai Accent», сбившего подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автор: Виктория Яковенко
