Новости Харькова — главное за 20 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:42
Ночь в Харькове прошла почти без тревог
Воздушную тревогу в областном центре объявили в 01:08. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с юга.
Уже около 01:30 в Харькове раздался отбой. Больше воздушную тревогу в городе не объявляли.
В 03:18 в ВС ВСУ сообщали о пусках КАБ в Харьковской области.
Мониторинговые каналы информировали, что авиабомба летит в направлении Волчанского района.
Напомним, судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла накануне около 16:00 по улице Дудинской на Холодной горе. Девушки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем автомобиля «Hyundai Accent», сбившего подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
