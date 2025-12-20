Новини Харкова — головне за 20 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:42
Ніч у Харкові минула майже без тривог
Повітряну тривогу в обласному центрі оголосили о 01:08. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півдня.
Вже близько 01:30 у Харкові пролунав відбій. Більше повітряну тривогу в місті не оголошували.
О 03:18 у ПС ЗСУ повідомляли про пуски КАБ на Харківщині.
Моніторингові канали інформували, що авіабомба летить у напрямку Вовчанського району.
Нагадаємо, суддя збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові. Аварія сталася напередодні близько 16:00 на вулиці Дудинській на Холодній горі. Дівчата 13 та 14 років у реанімації. У Харківській обласній прокуратурі повідомили: за кермом автівки «Hyundai Accent», яка збила підлітків, перебувала суддя одного з районних судів Харківської області. Діти переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
