Новини Харкова — головне за 20 грудня: як минула ніч

Події 06:42   20.12.2025
Вікторія Яковенко
Новини Харкова — головне за 20 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:42

Ніч у Харкові минула майже без тривог

Повітряну тривогу в обласному центрі оголосили о 01:08. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півдня.

Вже близько 01:30 у Харкові пролунав відбій. Більше повітряну тривогу в місті не оголошували.

О 03:18 у ПС ЗСУ повідомляли про пуски КАБ на Харківщині.

Моніторингові канали інформували, що авіабомба летить у напрямку Вовчанського району.

Нагадаємо, суддя збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові. Аварія сталася напередодні близько 16:00 на вулиці Дудинській на Холодній горі. Дівчата 13 та 14 років у реанімації. У Харківській обласній прокуратурі повідомили: за кермом автівки «Hyundai Accent», яка збила підлітків, перебувала суддя одного з районних судів Харківської області. Діти переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Автор: Вікторія Яковенко
