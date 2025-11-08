Чим уночі атакували Україну: інформація Повітряних сил

ППО виявила 503 засоби повітряного нападу, які вночі застосували росіяни по Україні. А саме: 45 ракет (з них – 32 балістичні) та 458 БпЛА різних типів.

“У ніч на 08 листопада (з 18.30 07 листопада) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування”, – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Найбільше було “шахедів” та їхніх російських аналогів – “гербер”. Усього 458 подібних ударних БпЛА.

Серед ракет у хід пішли “іскандери”. Армія РФ запустила 25 балістичних ракет “Іскандер-М” (або північнокорейських аналогів KN-23), а також 10 крилатих “іскандерів-К”. Також були сім аеробалістичних “кинджалів” та три “калібри” з акваторії Чорного моря.

“Основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина”, – зазначили у ПС ЗСУ.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харківській області вдарили 13 “іскандерами-М”. Харків та область – без світла. Прогнозів щодо того, коли електрика з’явиться, поки що не дають. У місті не курсують поїзди метро, ​​проте частково працює наземний електротранспорт.