Новини Харкова – головне 31 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:12
Вночі над областю фіксували “шахеди”
Повітряна тривога в Харкові тривала з 22:39 30 серпня до 02:24 31 серпня. Її оголошували через загрозу російських ударних БпЛА. Про безпілотники, які тримають курс на обласний центр, Повітряні сили ЗСУ попередили ще до тривоги – о 22:10.
“Шахеди” рухалися зі сходу на захід області.
Після відбою тривоги в обласному центрі на території регіону безпілотники продовжували фіксувати – в напрямку на сусідню, Дніпропетровську, область.
У Харкові ніч пройшла без вибухів. Станом на 07:12 повітряної тривоги у місті немає.
