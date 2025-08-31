Новини Харкова – головне 31 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:12

Вночі над областю фіксували “шахеди”

Повітряна тривога в Харкові тривала з 22:39 30 серпня до 02:24 31 серпня. Її оголошували через загрозу російських ударних БпЛА. Про безпілотники, які тримають курс на обласний центр, Повітряні сили ЗСУ попередили ще до тривоги – о 22:10.

“Шахеди” рухалися зі сходу на захід області.

Після відбою тривоги в обласному центрі на території регіону безпілотники продовжували фіксувати – в напрямку на сусідню, Дніпропетровську, область.

У Харкові ніч пройшла без вибухів. Станом на 07:12 повітряної тривоги у місті немає.