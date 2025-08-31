Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:12
Ночью над областью фиксировали «Шахеды»
Воздушная тревога в Харькове продолжалась с 22:39 30 августа по 02:24 31 августа. Ее объявляли из-за угрозы российских ударных БпЛА. О беспилотниках, которые держат курс на областной центр, Воздушные силы ВСУ предупредили еще до тревоги — в 22:10.
«Шахеды» двигались с востока на запад области.
После отбоя тревоги в областном центре на территории региона беспилотники продолжали фиксировать — в направлении на соседнюю, Днепропетровскую, область.
В Харькове ночь прошла без взрывов. По состоянию на 07:12 воздушной тревоги в городе нет.
Читайте также: Новости Харькова — главное 30 августа: ситуация в Мировом, убили Парубия
