Live
  • Вс 31.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь

Происшествия 07:12   31.08.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:12

Ночью над областью фиксировали «Шахеды»

Воздушная тревога в Харькове продолжалась с 22:39 30 августа по 02:24 31 августа. Ее объявляли из-за угрозы российских ударных БпЛА. О беспилотниках, которые держат курс на областной центр, Воздушные силы ВСУ предупредили еще до тревоги — в 22:10.

«Шахеды» двигались с востока на запад области.

После отбоя тревоги в областном центре на территории региона беспилотники продолжали фиксировать — в направлении на соседнюю, Днепропетровскую, область.

В Харькове ночь прошла без взрывов. По состоянию на 07:12 воздушной тревоги в городе нет.

Читайте также: Новости Харькова — главное 30 августа: ситуация в Мировом, убили Парубия

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь
31.08.2025, 07:12
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
30.08.2025, 20:45
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Новости Харькова — главное 30 августа: ситуация в Мировом, убили Парубия
Новости Харькова — главное 30 августа: ситуация в Мировом, убили Парубия
30.08.2025, 21:42
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
29.08.2025, 19:10
Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
31.08.2025, 08:15

Новости по теме:

08:30
БпЛА ночью атаковали Чугуевский район: куда прилетело, рассказали в ГСЧС
21:22
Новости Харькова — главное 28 июня: махинации на фортификациях, слышали взрывы
19:10
Должно ослабить россиян на Харьковщине: ВСУ нанесли авиаудар по Белгородщине
11:55
В ночь на 23 февраля враг выпустил рекордное количество дронов за всю войну
11:20
Массированный удар, по Украине выпустили 117 целей: что известно

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 07:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".