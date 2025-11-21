Что нужно, чтобы вернуть врачей и медсестер в больницы Харькова – Терехов
Муниципалитет Харькова ищет способ, как вернуть специалистов в медицинские учреждения, передает горсовет.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в Днепре, на форуме «Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка».
Городской голова отметил, что вместе с проблемами в сфере безопасности Харьков столкнулся с проблемой дефицита кадров.
«При софинансировании Министерства здравоохранения мы строим подземные помещения, где есть операционные. Но, прежде всего, в медицине не хватает специалистов. Поэтому сейчас прифронтовые города и громады вынуждены искать пути для возвращения медперсонала из других городов или из-за рубежа. По моему мнению, медикам необходимо предоставлять социальный пакет, жилье, повышать заработную плату. Но у этих специалистов есть семьи, поэтому городам нужно внедрять целый комплекс мер: давать образование детям и работу другим членам семей медработников», — подчеркнул Игорь Терехов.
