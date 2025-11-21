Що потрібно, щоб повернути лікарів і медсестер до лікарень Харкова – Терехов
Муніципалітет Харкова шукає спосіб, як повернути спеціалістів до медичних закладів, передає міськрада.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у Дніпрі, на форумі «Життя поруч із фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка».
Міський голова зазначив, що разом із проблемами у сфері безпеки Харків зіткнувся з проблемою дефіциту кадрів.
«За співфінансування Міністерства охорони здоров’я ми будуємо підземні простори, де є операційні. Але насамперед у медицині не вистачає фахівців. Тому зараз прифронтові міста і громади змушені шукати шляхи для повернення медперсоналу з інших міст чи з-за кордону. На мою думку, медикам необхідно надавати соціальний пакет, житло, підвищувати заробітну плату. Але ж ці спеціалісти мають і родини, тому містам потрібно впроваджувати цілий комплекс заходів: давати освіту дітям і роботу іншим членам сімей медпрацівників», – наголосив Ігор Терехов.
