Терехов поучаствовал в заседании местных лидеров из стран ЕС и Украины

Мир 20:37   28.11.2025
Елена Нагорная
Терехов поучаствовал в заседании местных лидеров из стран ЕС и Украины Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие онлайн в заседании рабочей группы Европейского комитета регионов по вопросам Украины, которое состоялось в Словакии.

Мероприятие собрало лидеров местного самоуправления из стран ЕС и Украины, представителей Еврокомиссии и ассоциаций громад. Они обсудили вызовы для украинских регионов в условиях войны, подготовку к Конференции по восстановлению Украины 2026 года, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Терехов как председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад подчеркнул, что именно местные громады обеспечивают сегодня критически важные услуги для населения, координируют восстановление и т.д.

«Прифронтовые города — это передний рубеж борьбы за свободу всей Европы, а завтра — передовой рубеж ее восстановления. Для наших громад это не теория — это ежедневная реальность, когда мы восстанавливаем свет, воду, критическую инфраструктуру, поддерживаем людей. Наша ассоциация готова работать с европейскими регионами, готовить совместные проекты для Конференции по восстановлению Украины и обеспечить координацию между громадами и донорами», — отметил мэр.

Напомним, создание Ассоциации прифронтовых городов и громад инициировали на сессии Харьковского горсовета 12 августа. Как объяснял мэр Игорь Терехов, она должна объединить прифронтовые города и регионы в условиях разработки для них на уровне государства особых экономических преференций. Также среди направлений работы: безопасность, разминирование территорий, преодоление последствий боевых действий, психологическая реабилитация населения, налаживание систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, поддержка семей военнослужащих и гражданских, пострадавших от войны. 18 сентября в Харькове провели учредительный форум, возглавил ассоциацию Терехов. По состоянию на 16 октября меморандумы о намерениях присоединиться к ассоциации подписали все 56 громад Харьковщины, а также более 50 громад Сумщины и Черниговщины.

Автор: Елена Нагорная
