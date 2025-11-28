Live

Терехов взяв участь у засіданні місцевих лідерів з країн Євросоюзу та України

Політика 20:37   28.11.2025
Олена Нагорна
Терехов взяв участь у засіданні місцевих лідерів з країн Євросоюзу та України Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у засіданні робочої групи Європейського комітету регіонів з питань України, яке відбулося у Словаччині.

Захід зібрав лідерів місцевого самоврядування з країн ЄС та України, представників Єврокомісії та асоціацій громад. Вони обговорили виклики для українських регіонів за умов війни, підготовку до Конференції щодо відновлення України 2026 року, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Терехов як голова Асоціації прифронтових міст та громад підкреслив, що саме місцеві громади забезпечують сьогодні критично важливі послуги для населення, координують відбудову тощо.

«Прифронтові міста – це передній рубіж боротьби за свободу всієї Європи, а завтра – передовий рубіж її відбудови. Для наших громад це не теорія – це щоденна реальність, коли ми відновлюємо світло, воду, критичну інфраструктуру, підтримуємо людей. Наша Асоціація готова працювати з європейськими регіонами, готувати спільні проєкти для Конференції з відбудови України та забезпечити координацію між громадами і донорами», – зазначив мер.

Нагадаємо, створення Асоціації прифронтових міст та громад ініціювали на сесії Харківської міськради 12 серпня. Як пояснював мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій. Також серед напрямів роботи: безпека, розмінування територій, подолання наслідків бойових дій, психологічна реабілітація населення, налагодження систем запобігання надзвичайним ситуаціям, підтримка сімей військовослужбовців та цивільних, які постраждали від війни. 18 вересня у Харкові провели установчий форум, очолив Асоціацію прифронтових міст та громад Терехов. Станом на 16 жовтня меморандуми про наміри приєднатися до асоціації підписали всі 56 громад Харківщини, а також понад 50 громад Сумщини та Чернігівщини.

Автор: Олена Нагорна
