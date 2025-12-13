Сегодня 13 декабря 2025: какой праздник и день в истории

13 декабря в разные годы родились выдающиеся украинцы: композитор Николай Леонтович, писатель Николай Хвылевой и философ и диссидент Евгений Сверстюк. В 1577-м в путешествие вокруг света отправилась экспедиция Фрэнсиса Дрейка, а в 1642-м моряки Тасмана открыли Южный остров – часть Новой Зеландии. В 1937-м войска Японии захватили китайский город Нанкин, устроив после этого в нем кровавую резню. В 1991-м создали Федерацию футбола Украины, а в 2004-м Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».

Праздники и памятные даты 13 декабря

13 декабря в мире – Международный день скрипки.

Также сегодня: День рождественского свитера и Международный день условно-бесплатных программ (вторая суббота декабря).

13 декабря в истории

13 декабря 1577 года началось кругосветное путешествие под командованием Фрэнсиса Дрейка. Подробнее.

13 декабря 1642 года отряд кораблей голландской Ост-Индской компании под командованием Абеля Янсзона Тасмана, исследуя воды Тихого Океана, открыл Южный остров – часть Новой Зеландии. Подробнее.

13 декабря 1877 года родился автор музыки всемирно известного «Щедрика» Николай Леонтович. Подробнее.

13 декабря 1893 года на территории Харьковской области (а сейчас – Сумщины), в Тростянце, родился Николай Хвылевой (настоящая фамилия — Фитилев). Подробнее.

13 декабря 1928 года на Волыни родился будущий украинский литературовед, философ и диссидент Евгений Сверстюк. Подробнее.

13 декабря 1937 года японские войска захватили китайский город Нанкин, бывший тогда столицей страны. Это произошло во время Второй японо-китайской войны. Подробнее.

13 декабря 1939 года Лига наций объявила СССР страной-агрессором после вторжения Советского Союза в Финляндию.

13 декабря 1991 года основали Федерацию футбола Украины (сейчас — Украинская ассоциация футбола). Подробнее.

13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча». Подробнее.

<br />

Церковный праздник 13 декабря

13 декабря чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Подробнее.

Народные приметы

Если 13 декабря выпал снег, он будет лежать до апреля.

Если погода морозная и ясная – летом будет хороший урожай, а если теплая – то плохой.

Что нельзя делать 13 декабря

Нельзя оскорблять животных.

Нельзя ругаться с близкими.

Нельзя никому отказывать в помощи.