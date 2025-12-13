Сьогодні 13 грудня 2025 року: яке свято та день в історії

13 грудня в різні роки народилися визначні українці: композитор Микола Леонтович, письменник Микола Хвильовий та філософ і дисидент Євген Сверстюк. У 1577-му в подорож навколо світу вирушила експедиція Френсіса Дрейка, а в 1642-му моряки Тасмана відкрили Південний острів – частину Нової Зеландії. У 1937-му війська Японії захопили китайське місто Нанкін, влаштувавши після цього в ньому криваву різанину. У 1991-му створили Федерацію футболу України, а в 2004-му Андрій Шевченко став володарем “Золотого м’яча”.

Свята та пам’ятні дати 13 грудня

13 грудня у світі – Міжнародний день скрипки.

Також сьогодні: День різдвяного светра, Міжнародний день умовно-безкоштовних програм (друга субота грудня).

13 грудня в історії

13 грудня 1577 року розпочалася навколосвітня подорож під командуванням Френсіса Дрейка. Докладніше.

13 грудня 1642 року загін кораблів голландської Ост-Індської компанії під командуванням Абеля Янсзона Тасмана, досліджуючи води Тихого Океану, відкрив Південний острів – частину Нової Зеландії. Докладніше.

13 грудня 1877 року народився автор музики всесвітньо відомого “Щедрика” Микола Леонтович. Докладніше.

13 грудня 1893 року на території Харківської області (а зараз – Сумщини), у Тростянці, народився Микола Хвильовий (справжнє прізвище – Фітільов). Докладніше.

13 грудня 1928 року на Волині народився майбутній український літературознавець, філософ та дисидент Євген Сверстюк. Докладніше.

13 грудня 1937 року японські війська захопили китайське місто Нанкін, що було тоді столицею країни. Це сталося під час Другої японсько-китайської війни. Докладніше.

13 грудня 1939 року Ліга націй оголосила СРСР країною-агресором після вторгнення Радянського Союзу до Фінляндії.

13 грудня 1991 року заснували Федерацію футболу України (зараз – Українська асоціація футболу). Докладніше.

13 грудня 2004 року Андрій Шевченко став володарем “Золотого м’яча”. Докладніше.

Церковне свято 13 грудня

13 грудня вшановують пам’ять мучеників Євстратiя, Авксентiя, Євгенiя, Мардарiя та Ореста. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 13 грудня випав сніг, то він лежатиме до квітня.

Якщо погода морозна та ясна – влітку буде хороший урожай, а якщо тепла – то поганий.

Що не можна робити 13 грудня

Не можна ображати тварин.

Не можна лаятися з близькими.

Не можна нікому відмовляти в допомозі.