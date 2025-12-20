Live

Супруги погибли в Изюме, нападение на полицейского: итоги 20 декабря

Общество 22:00   20.12.2025
Виктория Яковенко
Супруги погибли в Изюме, нападение на полицейского: итоги 20 декабря Фото: Елена Нагорная

Армия РФ из авиации атаковала город Изюм – в результате ударов погибли два человека. В Харькове задержали мужчину, который, вероятно, совершил нападение на копа. Правоохранители вручили подозрение судье, сбившей двух девочек 18 декабря. В городе появится «Ветеранский центр». МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 декабря.

Силы обороны освободили села вокруг Купянска: Конд

Около 15:40 враг атаковал Изюм

В результате ударов погибли супруги — 49-летний мужчина и его 42-летняя жена — работница полиции. Их тела достали из-под завалов. Еще две женщины получили острую реакцию на стресс. По предварительным данным облпрокуратуры, оккупанты применили девять авиационных боеприпасов. В городе повреждены многоквартирные и частные дома, городской дворец культуры, авто.

Задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, напал на полицейского

Инцидент произошел 15 декабря в Шевченковском районе. Во время патрулирования копы обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно. Его попросили предоставить документы, однако он начал убегать. В ходе попытки задержать фигуранта для выяснения обстоятельств, тот вел себя агрессивно и в разгар конфликта достал лезвие ножа и ударил полицейского. Участкового госпитализировали, рассказали в полиции. Мужчине вручили подозрение.

Подозрение получила судья, сбившая двоих детей в Харькове 18 декабря

По данным прокуратуры, женщине инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УКУ).

В Харькове создадут новое коммунальное заведение «Ветеранский центр»

Решение приняли на сессии горсовета накануне. В мэрии отметили, что он будет работать по принципу ЦПАУ, но со специализацией исключительно по вопросам ветеранов и их семей.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

«Пример когнитивной войны». Как Путин хотел скрыть поражение в Купянске — ISW

Если Печенежскую плотину разрушат: что будет с Северским Донцом и кого затопит

«Будет классный» — Терехов о «сквере влюбленных», что создадут в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
