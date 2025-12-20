Супруги погибли в Изюме, нападение на полицейского: итоги 20 декабря
Армия РФ из авиации атаковала город Изюм – в результате ударов погибли два человека. В Харькове задержали мужчину, который, вероятно, совершил нападение на копа. Правоохранители вручили подозрение судье, сбившей двух девочек 18 декабря. В городе появится «Ветеранский центр». МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 декабря.
Силы обороны освободили села вокруг Купянска: Конд
Около 15:40 враг атаковал Изюм
В результате ударов погибли супруги — 49-летний мужчина и его 42-летняя жена — работница полиции. Их тела достали из-под завалов. Еще две женщины получили острую реакцию на стресс. По предварительным данным облпрокуратуры, оккупанты применили девять авиационных боеприпасов. В городе повреждены многоквартирные и частные дома, городской дворец культуры, авто.
Задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, напал на полицейского
Инцидент произошел 15 декабря в Шевченковском районе. Во время патрулирования копы обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно. Его попросили предоставить документы, однако он начал убегать. В ходе попытки задержать фигуранта для выяснения обстоятельств, тот вел себя агрессивно и в разгар конфликта достал лезвие ножа и ударил полицейского. Участкового госпитализировали, рассказали в полиции. Мужчине вручили подозрение.
Подозрение получила судья, сбившая двоих детей в Харькове 18 декабря
По данным прокуратуры, женщине инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УКУ).
В Харькове создадут новое коммунальное заведение «Ветеранский центр»
Решение приняли на сессии горсовета накануне. В мэрии отметили, что он будет работать по принципу ЦПАУ, но со специализацией исключительно по вопросам ветеранов и их семей.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, Изюм, нападение, новости Харькова, судья, Харьковская областная прокуратура;
