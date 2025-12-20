Live

Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня

Суспільство 22:00   20.12.2025
Вікторія Яковенко
Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня Фото: Олена Нагорна

Армія РФ з авіації атакувала місто Ізюм – внаслідок ударів загинули дві людини. У Харкові затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив напад на копа. Правоохоронці вручили підозру судді, яка збила двох дівчаток 18 грудня. У місті з’явиться «Ветеранський центр». МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 20 грудня.

Близько 15:40 ворог атакував Ізюм

В результаті ударів загинуло подружжя – 49-річний чоловік та його 42-річна дружина — працівниця поліції. Їхні тіла діставали з-під завалів. Ще дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. За попередніми даними облпрокуратури, окупанти застосували дев’ять авіаційних боєприпасів. У місті пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, міський палац культури, авто.

Затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, напав на поліцейського

Інцидент стався 15 грудня в Шевченківському районі. Під час патрулювання копи виявили чоловіка, який поводився підозріло. Його попросили надати документи, однак він почав тікати. В ході спроби затримати фігуранта для з’ясування обставин, той поводився агресивно й у розпалі конфлікту дістав лезо ножа та вдарив поліцейського. Дільничного шпиталізували, розповіли у поліції. Наразі чоловіку вручили підозру.

Підозру отримала суддя, яка збила двох дітей у Харкові 18 грудня

За даними прокуратури, жінці інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 ККУ).

У Харкові створять новий комунальний заклад «Ветеранський центр»

Рішення ухвалили на сесії міськради напередодні. У мерії зазначили, що він працюватиме за принципом ЦНАПу, але зі спеціалізацією виключно на питаннях ветеранів та їхніх сімей.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

«Приклад когнітивної війни». Як Путін хотів приховати поразку в Куп’янську

Якщо Печенізьку греблю зруйнують: що буде з Сіверським Дінцем і кого затопить

«Буде класний» – Терехов про «сквер закоханих», що створять у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
20.12.2025, 21:36
Брехня Путіна про Куп’янськ плутає пропаганду РФ, удар по С-400: огляд фронту
Брехня Путіна про Куп’янськ плутає пропаганду РФ, удар по С-400: огляд фронту
20.12.2025, 20:12
Буде туман: прогноз погоди в Харкові та області на 21 грудня
Буде туман: прогноз погоди в Харкові та області на 21 грудня
20.12.2025, 21:16
Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня
Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня
20.12.2025, 22:00
«Буде класний» – Терехов про «сквер закоханих», що створять у Харкові
«Буде класний» – Терехов про «сквер закоханих», що створять у Харкові
20.12.2025, 19:07
Атака на Ізюм: тіла подружжя діставали з-під завалів, врятували песика (фото)
Атака на Ізюм: тіла подружжя діставали з-під завалів, врятували песика (фото)
20.12.2025, 20:18

Новини за темою:

20.12.2025
Атака на Ізюм: тіла подружжя діставали з-під завалів, врятували песика (фото)
09.12.2025
Масове поховання в Ізюмі: ідентифікували 449 тіл, роботу завершили – МВА
05.12.2025
Двоє чоловіків загинули на Харківщині: ворожий БпЛА вдарив по вантажівці
08.11.2025
Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині
29.10.2025
У ДСНС розповіли про пожежі через “прильоти” в Чугуєві та Ізюмі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2025 в 22:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 20 грудня.".