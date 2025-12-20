Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня

Армія РФ з авіації атакувала місто Ізюм – внаслідок ударів загинули дві людини. У Харкові затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив напад на копа. Правоохоронці вручили підозру судді, яка збила двох дівчаток 18 грудня. У місті з’явиться «Ветеранський центр». МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 20 грудня.

В результаті ударів загинуло подружжя – 49-річний чоловік та його 42-річна дружина — працівниця поліції. Їхні тіла діставали з-під завалів. Ще дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. За попередніми даними облпрокуратури, окупанти застосували дев’ять авіаційних боєприпасів. У місті пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, міський палац культури, авто.

Інцидент стався 15 грудня в Шевченківському районі. Під час патрулювання копи виявили чоловіка, який поводився підозріло. Його попросили надати документи, однак він почав тікати. В ході спроби затримати фігуранта для з’ясування обставин, той поводився агресивно й у розпалі конфлікту дістав лезо ножа та вдарив поліцейського. Дільничного шпиталізували, розповіли у поліції. Наразі чоловіку вручили підозру.

За даними прокуратури, жінці інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Рішення ухвалили на сесії міськради напередодні. У мерії зазначили, що він працюватиме за принципом ЦНАПу, але зі спеціалізацією виключно на питаннях ветеранів та їхніх сімей.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

«Приклад когнітивної війни». Як Путін хотів приховати поразку в Куп’янську

Якщо Печенізьку греблю зруйнують: що буде з Сіверським Дінцем і кого затопить

«Буде класний» – Терехов про «сквер закоханих», що створять у Харкові