Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня
Армія РФ з авіації атакувала місто Ізюм – внаслідок ударів загинули дві людини. У Харкові затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив напад на копа. Правоохоронці вручили підозру судді, яка збила двох дівчаток 18 грудня. У місті з’явиться «Ветеранський центр». МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 20 грудня.
Близько 15:40 ворог атакував Ізюм
В результаті ударів загинуло подружжя – 49-річний чоловік та його 42-річна дружина — працівниця поліції. Їхні тіла діставали з-під завалів. Ще дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. За попередніми даними облпрокуратури, окупанти застосували дев’ять авіаційних боєприпасів. У місті пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, міський палац культури, авто.
Затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, напав на поліцейського
Інцидент стався 15 грудня в Шевченківському районі. Під час патрулювання копи виявили чоловіка, який поводився підозріло. Його попросили надати документи, однак він почав тікати. В ході спроби затримати фігуранта для з’ясування обставин, той поводився агресивно й у розпалі конфлікту дістав лезо ножа та вдарив поліцейського. Дільничного шпиталізували, розповіли у поліції. Наразі чоловіку вручили підозру.
Підозру отримала суддя, яка збила двох дітей у Харкові 18 грудня
За даними прокуратури, жінці інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 ККУ).
У Харкові створять новий комунальний заклад «Ветеранський центр»
Рішення ухвалили на сесії міськради напередодні. У мерії зазначили, що він працюватиме за принципом ЦНАПу, але зі спеціалізацією виключно на питаннях ветеранів та їхніх сімей.
Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:
«Приклад когнітивної війни». Як Путін хотів приховати поразку в Куп’янську
Якщо Печенізьку греблю зруйнують: що буде з Сіверським Дінцем і кого затопить
«Буде класний» – Терехов про «сквер закоханих», що створять у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, атака, напад, новини Харкова, судья, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2025 в 22:00;