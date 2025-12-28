Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 28 декабря — график

Общество 08:32   28.12.2025
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 28 декабря — график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Опубликован график отключений света в Харьковской области на воскресенье, 28 декабря.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-21:30

1.2 04:00-06:00; 07:30-14:30; 18:00-21:30

2.1 00:30-06:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

2.2 00:30-06:00; 07:30-11:00; 14:30-24:00

3.1 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00

4.1 06:00-11:00; 14:30-18:00

4.2 06:00-11:00; 14:30-18:00

5.1 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

Читайте также: Энергоостров VS праздничный террор: обзор фронта (видео)

Автор: Елена Нагорная
