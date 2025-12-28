Як відключатимуть світло в Харківській області 28 грудня – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на неділю, 28 грудня.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 04:00-07:30; 11:00–14:30; 18:00-21:30

1.2 04:00-06:00; 07:30-14:30; 18:00-21:30

2.1 00:30-06:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

2.2 00:30-06:00; 07:30-11:00; 14:30-24:00

3.1 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00

4.1 06:00-11:00; 14:30-18:00

4.2 06:00-11:00; 14:30-18:00

5.1 00:30-04:00; 06:00–07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 06:00–07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 06:00–07:30; 11:00–14:30; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 06:00–07:30; 11:00–14:30; 18:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.