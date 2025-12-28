Live

Як відключатимуть світло в Харківській області 28 грудня – графік

Суспільство 08:32   28.12.2025
Олена Нагорна
Як відключатимуть світло в Харківській області 28 грудня – графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на неділю, 28 грудня.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 04:00-07:30; 11:00–14:30; 18:00-21:30

1.2 04:00-06:00; 07:30-14:30; 18:00-21:30

2.1 00:30-06:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

2.2 00:30-06:00; 07:30-11:00; 14:30-24:00

3.1 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00

4.1 06:00-11:00; 14:30-18:00

4.2 06:00-11:00; 14:30-18:00

5.1 00:30-04:00; 06:00–07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 06:00–07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 06:00–07:30; 11:00–14:30; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 06:00–07:30; 11:00–14:30; 18:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

Читайте також: Енергоострів VS святковий терор: огляд фронту (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
КАБом, БпЛА і FPV атакували Харківщину: Синєгубов розповів про наслідки
КАБом, БпЛА і FPV атакували Харківщину: Синєгубов розповів про наслідки
28.12.2025, 08:52
Сьогодні 28 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 грудня 2025: яке свято та день в історії
28.12.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 28 грудня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 28 грудня: як минула ніч
28.12.2025, 08:58
КАБ по Харкову, масована атака, НАБУ в Раді – підсумки 27 грудня
КАБ по Харкову, масована атака, НАБУ в Раді – підсумки 27 грудня
27.12.2025, 22:00
Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня
Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня
27.12.2025, 17:32
Росіяни провели 11 атак на Харківщині: Генштаб ЗСУ – про бої за добу
Росіяни провели 11 атак на Харківщині: Генштаб ЗСУ – про бої за добу
28.12.2025, 08:20

Новини за темою:

23.12.2025
Графік відключення електрики в Харківській області на 24 грудня склали
20.12.2025
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
20.12.2025
Як відключатимуть світло сьогодні, 20 грудня, на Харківщині — графік
12.12.2025
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
10.12.2025
Як вимикатимуть світло в Харківській області 11 грудня — графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як відключатимуть світло в Харківській області 28 грудня – графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2025 в 08:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на неділю, 28 грудня.".