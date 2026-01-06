Новости Харькова – главное 6 января: Крещение, пострадавшие в ДТП, фейк про яд

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

22:00

Главные события суток в видеодайджесте

<br />

16:44

Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили семь атак врага в районе населенных пунктов Волчанск, Старица и Прилипка, два боя продолжаются.

На Купянском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

15:14

Крещение 2026: как ныряли в Харькове, отношение священника к купаниям

Харьковчане традиционно ныряли в источник в Саржином яру.

Настоятель храма святого Иоанна Богослова Харькова Виктор Маринчак озвучил свое отношение к купаниям на Крещение. Говорит: это не считается очищением от грехов.

«Это дискуссионный вопрос. Но нам известно, что какие-то обычаи прыгания в воду были на Юге, где она не такая холодная, как у нас. Скажем, на берегах Средиземного моря можно купаться круглый год, потому что вода там выше 12-15 градусов. А то, что происходит здесь, когда рубят лед и в 20-градусный мороз лезут в ту воду – это не отвечает нашим природным условиям. И это может быть опасно, если ты не соблюдаешь какие-либо рекомендации. Это какой-то обычай, который, кстати, я не наблюдал ни в детстве, ни в нашей традиции», — сказал Маринчак.

14:14

«В Харькове разбрасывают розовый яд для собак» — фейк опровергли коммунальщики

«В последнее время с появлением снега в социальных сетях стала распространяться информация о якобы разбрасывании яда розового цвета в городе Харькове. Сообщаем – эта информация не соответствует действительности», – отметили в КП «Центр обращения с животными».

И напомнили, что единственный инцидент реального «догхантинга» с 2009 года фиксировали в 2024 году, нарушителя уже задержали.

«По состоянию на сегодня ни одного нового подтвержденного случая отравления животных неизвестными веществами в Харькове не зафиксировано», — добавили в КП.

Там также рассказали, что в интернете уже много лет распространяется миф о, так называемом «розовом снеге», который якобы является ядовитым веществом.

«На самом деле речь идет о растворе марганцовки или соке свеклы, который недавно изобретательные владельцы автомобилей начали использовать с целью психологического воздействия на владельцев собак — чтобы предотвратить, чтобы животные метили колеса их автомобилей. Призываем жителей Харькова не распространять ложную информацию, доверять исключительно официальным источникам и соблюдать правила выгула домашних животных», — обратились в КП.

12:16

Авария с автобусом на Харьковщине: пострадали 18 человек

ДТП произошло 5 января около 15:45 в городе Пивденное, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Kia Sorento, двигавшийся в направлении Мерефы, не справился с управлением.

«В результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter», — выяснили в полиции.

В результате аварии пострадали 18 человек от 17 до 70 лет — пассажиры автобуса, пассажир Kia Sorento, а также водители авто. Трем женщинам оказали медицинскую помощь на месте, других пострадавших госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 ККУ.

10:48

В Харькове и области начались аварийные отключения света

Для стабилизации ситуации в энергосистеме энергетики вынуждены были ввести в Харькове и области аварийные отключения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Одновременно в регионе продолжают действовать и графики почасовых отключения света, напомнили в облэнерго.

08:47

РФ атаковала восемь раз: как прошли сутки на Харьковщине, сообщил Генштаб

О боях, которые шли в течение минувших суток на Харьковщине, проинформировал утром 6 января Генштаб ВСУ.

Так на Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться пять раз. Бои шли возле Волчанска, Прилипки и Кутьковки. А на Купянском – украинские защитники отбили три штурма россиян около Петропавловки, Куриловки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 194 управляемых авиабомбы. Кроме этого, произвел 3808 обстрелов, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6864 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

08:38

В Харькове в огне погиб 94-летний мужчина – причину назвали в ГСЧС

В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 12 пожаров, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате обстрелов возникли два пожара в поселке Великий Бурлук и в Харькове.

Кроме того, в огне погиб 94-летний мужчина – бытовой пожар возник в 02:44 в Киевском районе Харькова. Огонь охватил 60 квадратных метров в квартире на втором этаже многоэтажки. Также сотрудники ГСЧС спасли 59-летнюю женщину.

Тем временем в Харькове продолжается поисково-спасательная операция на месте «прилетов» двух «Искандеров».

«В результате атаки разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного многоквартирного дома. К аварийно-спасательным работам привлечены спасатели, кинологические расчеты и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальные службы города. В ходе работ были обнаружены фрагменты тел погибших. Всего вывезено более 7650 тонн бетонных и металлических конструкций», – добавили спасатели.

07:20

Что летело этой ночью на Харьковщину – данные Воздушных сил ВСУ

Тревогу в Харькове этой ночью объявили в 01:58. Украинские защитники сообщили: в сторону Старого Салтова летит российский беспилотник.

Вскоре группа БпЛА взяла курс на юго-запад, пролетая Чугуев. Параллельно с этим, дроны начали атаковать соседнюю Сумскую область.

Отбой тревоги дали в 02:57. А уже в 03:02 ее возобновили – с севера возникла угроза применения баллистики.

После чего защитники неба проинформировали о пусках КАБов на Харьковщину.

Отбой тревоги дали в 03:22.