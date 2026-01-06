Новини Харкова – головне за 6 січня: Водохреще, ДТП, фейк про отруту

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:00

Головні події доби у відеодайджесті

16:44

Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили сім атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два бої тривають.

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

15:14

Водохреще 2026: як пірнали в Харкові, ставлення священника до купань

Сьогодні харків’яни традиційно занурювались у джерело в Саржиному яру.

Настоятель храму святого Іоана Богослова Харкова Віктор Маринчак озвучив своє ставлення до занурень на Водохреще. Каже: це не вважається очищенням від гріхів.

«Це дискусійне питання. Але нам відомо, що якісь звичаї стрибання у воду були на Півдні, де вона не така холодна, як у нас. Скажімо, на берегах Середземного моря можна купатися цілий рік, бо вода там вища за 12-15 градусів. А те, що відбувається тут, коли рубають кригу і в 20-градусний мороз лізуть в ту воду – це не відповідає нашим природним умовам. І це може бути небезпечно, якщо ти не зберігаєш якісь рекомендації. Це якийсь звичай, який, до речі, я не спостерігав ні в дитинстві, ні в традиції нашій», – сказав Маринчак.

14:14

«У Харкові розкидають рожеву отруту для собак» – фейк спростували комунальники

«Останнім часом з появою снігу у соціальних мережах стала поширюватися інформація про нібито розкидання отрути рожевого кольору у місті Харкові. Повідомляємо – ця інформація не відповідає дійсності», – зазначили у КП «Центр поводження з тваринами».

І нагадали, що єдиний інцидент реального «догхантингу» з 2009 року мав місце у 2024 році, порушника вже затримали.

«Станом на сьогодні жодного нового підтвердженого випадку отруєння тварин невідомими речовинами у Харкові не зафіксовано», – додали у КП.

Там також розповіли, що в інтернеті вже багато років поширюється міф про, так званий «рожевий сніг», який нібито є отруйною речовиною.

«Насправді мова йде про розчин марганцівки або сік буряка, який нещодавно винахідливі власники автівок почали використовувати з метою психологічного впливу на власників собак — щоб запобігти тому, аби тварини мітили колеса їхніх автівок. Закликаємо мешканців Харкова не поширювати неправдиву інформацію, довіряти виключно офіційним джерелам та дотримуватися правил вигулу домашніх тварин», – звернулись у КП.

12:16

Аварія з автобусом на Харківщині: постраждали 18 людей

ДТП сталася 5 січня близько 15:45 у місті Південне, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Kia Sorento, що рухався в напрямку Мерефи, не впорався з керуванням.

«Внаслідок чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter», – з’ясували у поліції.

Внаслідок аварії постраждали 18 людей від 17 до 70 років – пасажири автобуса, пасажир Kia Sorento, а також водії авто. Трьом жінкам надали медичну допомогу на місці, інших потерпілих шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.

10:48

У Харкові та області почалися аварійні відключення світла

Для стабілізації ситуації в енергосистемі енергетики змушені були запровадити в Харкові та області аварійні відключення, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Водночас у регіоні продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла, нагадали в обленерго.

08:47

РФ атакувала вісім разів: як минула доба на Харківщині, повідомив Генштаб

Про бої, які йшли протягом минулої доби на Харківщині, поінформував зранку 6 січня Генштаб ЗСУ.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися п’ять разів. Бої точилися біля Вовчанська, Приліпки та Кутьківки. А на Куп’янському – українські захисники відбили три штурми росіян біля Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

08:39

У Харкові у вогні загинув 94-річний чоловік – причину назвали у ДСНС

Протягом минулої доби на Харківщині вирували 12 пожеж, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок обстрілів виникли дві пожежі у селищі Великий Бурлук та у Харкові.

Крім того, у вогні загинув 94-річний чоловік – побутова пожежа виникла о 02:44 у Київському районі Харкова. Вогонь охопив 60 квадратних метрів у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки. Також співробітники ДСНС врятували 59-річну жінку.

Тим часом у Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці “прильотів” двох “Іскандерів”.

“Внаслідок атаки зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста. В ході робіт були виявлені фрагменти тіл загиблих. Загалом вивезено понад 7650 тонн бетонних та металевих конструкцій”, – додали рятувальники.

07:20

Що летіло цієї ночі на Харківщину – дані Повітряних сил ЗСУ

Тривогу в Харкові цієї ночі оголосили о 01:58. Українські захисники повідомили: у бік Старого Салтова летить російський безпілотник.

Незабаром група БпЛА взяла курс на південний захід, пролітаючи Чугуєв. Паралельно з цим, дрони почали атакувати сусідню Сумську область.

Відбій тривоги дали о 02:57. А вже о 03:02 її відновили – із півночі виникла загроза застосування балістики.

Після чого захисники неба поінформували про пуски КАБів на Харківщину.

Відбій тривоги дали о 03:22.